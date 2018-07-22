Эксперт по отношениям: чем женская измена отличается от мужской

Популяризация женской измены

Но мир меняется, и вот уже социальные паблики массово шутят на тему популяризации женской неверности: дескать, нынче у молодых людей куда больше шансов встретить слона на центральной улице, чем верную спутницу. И тут же сводку законов или «инструкцию по применению» предлагают, где советуется ни в коем случае свою пассию одну не оставлять, с друзьями-мужчинами не знакомить, надолго от нее не уезжать. Даже быстрая ходьба вечерком в магазин за чипсами тоже может катастрофой обернуться: а вдруг не дождется?!

Помните чудесную историю про мужчину, решившего однажды продать свою корову, что молока не давала? Так он ее нахваливал, что стало жаль с таким сокровищем расставаться, а потому поволок он свое парнокопытное обратно в родные стены. Так и в жизни случается, когда верность спутнику хранится не потому, что «изменять плохо», а потому что ценность самого спутника для человека очень высока, пишет Mixnews.lv.

Будь своя корова немного увядающей, с рогом обломанным и без молока сто-лет-в-обед, но зато любимая, родная и бесценная, и то конкуренцию ей вряд ли кто-нибудь составить может. Даже гипотетически.

Измена как компенсация

У женщин же, за которыми (и снова мы к этой аналогии про коров) стадо быков жаждущих не бегало, а взяла она на привязь и вовсе того, кто случайно отбился, обязательно спустя время под ложечкой сосать начинает.

Вот жила она с мужем, ухаживала за ним и домом, парочку детей родила – и было все спокойно, потому как иного не знала. А тут неожиданно на нее обратил внимание красивый мужчина, и статус замужней женщины его не колышет: бегает-добивается, подарками засыпает, компот комплиментов в уши заливает. Ну и как тут не возрадоваться!

Естественно, что образ спящего на диване мужа, который и пальцем-то никогда особо не шевелил ради ухаживаний, явно начинает проигрывать.

И тут уже женские сомнения и – ой, мамочки! – разные там фантазии начинают напоминать систему светофора: красный сигнал уверенности, что «измена вообще не про меня», начинает плавно перемещаться в сторону желтого. Желтый свет еще не позволяет бедняжке стремглав во все тяжкие пуститься, но зерна «а что, если…» уже сеет. И вот она начинает размышлять: и что жизнь у нас одна-единственная и второго шанса не будет, и что «так за мной никто и никогда».