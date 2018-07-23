Наверняка, вы наносите солнцезащитный крем на веки, а ведь и там появляются раковые опухоли

Риск рака в особенности повышается, если в юном возрасте человек получает солнечный ожог. И солнцезащитные средства могут реально изменить ситуацию. Как показали исследования, регулярно пользуются солнцезащитными средствами женщины, довольно молодые, с европейскими корнями и высоким уровнем образования. При этом кожи светлая и есть история солнечных ожогов. Реже пользовались такими средствами более взрослые мужчины, с не особо высоким уровнем образования, с темной кожей или просто лучше переносящей солнце, сообщает Meddaily.ru.

К слову сказать, многие наносят солнцезащитный крем неправильно. В исследовании приняли участие 57 добровольцев. Участников попросили нанести солнцезащитный крем, но никаких других инструкций не давали. Затем ученые с помощью специальных камер выяснили, какие части лица не были покрыты кремом. Оказалось, в среднем добровольцы пропустили 9,5% от всего лица.

13,5% участников не нанесли крем на веки, а 77% - на область между внутренним углом глаза и переносицей. Специалисты подчеркивают: в 90% случаев базально-клеточная карцинома (наиболее распространенный вид рака кожи) поражает голову и шею. 5-10% от всех злокачественных опухолей кожи появляются на веках.