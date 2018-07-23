Пн, 23.07.2018
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Krasotka
  • Мамочки
  • Пассивное курение вызывает выкидыши у беременных

Пассивное курение вызывает выкидыши у беременных

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Беременность. Снимок иллюстративный

ФОТО: Scanpix

Сотрудники Университета Йорка доказали: пассивное курение сильно повышает риск выкидышей и пороков развития плода у беременных женщин. Выводы были сделаны по итогам анализа данных о беременностях более 37000 женщин из Пакистана, Армении, Индонезии, Нигерии, Бангладеша, Непала.

Учитывались также сведения о тяжести пассивного курения, которому подвергались беременные, принимавшие участие в исследовании. Оказалось, более 50% женщин во время беременности становились жертвами пассивного курения (они вдыхали табачный дым в собственном доме), пишет Meddaily.ru.

И, согласно подсчетам ученых, в одной только Индонезии это привело к 10000 выкидышей за год (14% выкидышей). В Пакистане 1% самопроизвольных абортов связан с активным курением, а 7% (17000 выкидышей в год) - с пассивным. В Нигерии последний показатель равен 1%.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ