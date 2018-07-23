Пассивное курение вызывает выкидыши у беременных

Учитывались также сведения о тяжести пассивного курения, которому подвергались беременные, принимавшие участие в исследовании. Оказалось, более 50% женщин во время беременности становились жертвами пассивного курения (они вдыхали табачный дым в собственном доме), пишет Meddaily.ru .

И, согласно подсчетам ученых, в одной только Индонезии это привело к 10000 выкидышей за год (14% выкидышей). В Пакистане 1% самопроизвольных абортов связан с активным курением, а 7% (17000 выкидышей в год) - с пассивным. В Нигерии последний показатель равен 1%.