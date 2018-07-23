Самый простой способ защититься от рака груди

Свежие овощи снижают риск возникновения рака груди, утверждается в публикации издания International Journal of Cancer. Особенно полезны для обеспечения такой профилактики оранжевые и желтые овощи, конкретизировали специалисты. Придающие яркий окрас кожуре плодов пигменты каротиноиды имеют свойство накапливаться в женском организме, помогая усиливать иммунные реакции на опасные болезнетворные компоненты и сокращать рост опухолей, пишет Medikforum.ru.

«Употребление пяти порций овощей в день снижает риск возникновения рака груди на 11%», - заявили они.

Вместе с этим, установили ученые, вероятность возникновения рака молочных желез повышается в связи с чрезмерным потреблением алкоголя и повышенной концентрацией холестерина в организме.