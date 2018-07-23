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Самый простой способ защититься от рака груди

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Грудь. Снимок иллюстративный

ФОТО: Scanpix

Новое исследование американских ученых из Гарвардской школы представило данные о том, что эффективную защиту от возникновения рака молочной железы у женщин обеспечивают овощи.

Свежие овощи снижают риск возникновения рака груди, утверждается в публикации издания International Journal of Cancer. Особенно полезны для обеспечения такой профилактики оранжевые и желтые овощи, конкретизировали специалисты. Придающие яркий окрас кожуре плодов пигменты каротиноиды имеют свойство накапливаться в женском организме, помогая усиливать иммунные реакции на опасные болезнетворные компоненты и сокращать рост опухолей, пишет Medikforum.ru.

«Употребление пяти порций овощей в день снижает риск возникновения рака груди на 11%», - заявили они.

Вместе с этим, установили ученые, вероятность возникновения рака молочных желез повышается в связи с чрезмерным потреблением алкоголя и повышенной концентрацией холестерина в организме.

Отметим, что по данным Международного агентства по изучению рака пищевые факторы прямо или косвенно связаны с возникновением всех форм рака у 30% мужчин и у 50% женщин.

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