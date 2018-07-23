Екатерина Варнава рассказала, как ей удалось похудеть на двадцать килограммов

«Посмотрела со стороны - на фотографии и свое изображение в телевизоре, и сильно себе не понравилась», – сказала Екатерина Варнава о том, что стало толчком к похудению, пишет Medikforum.ru.

Действительно, поклонники комедийного шоу хорошо помнят, что когда-то Екатерина в нем выступала в амплуа дородной упитанной красотки. Толстой актрису никто не считал, но сама она оценивает свою бывшую фигуру с пышными формами весьма скептично. Варнава пояснила: когда у человека высокий рост и он достаточно спортивный, то вес распределяется по телу так, что на первый взгляд и не скажешь, что имеются излишки.

Свои излишки артистка в какой-то момент увидела так отчетливо, что это ее расстроило.

«Я была жутко отекшей. Неправильно питалась – из-за этого у меня было много прыщей», – призналась Екатерина Варнава, добавив, что она отказывалась принимать себя в полном теле.

В итоге такой настрой помог ей сбросить двадцать килограммов. Долгое время Екатерина придерживалась очень строгих правил в питании, отказалась от употребления мяса. Сейчас, по словам актрисы, основу ее питания составляют вегетарианские блюда, но также она позволяет себе есть сыр, творог и яйца.