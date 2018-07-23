Шесть жирных калорийных продуктов, которые помогут похудеть

Итак, что можно позволять себе, не боясь растолстеть?

Куриные яйца. Смело съедайте одно яйцо в день, начинайте свой день с употребления яиц (хотите два, съедайте два). Яйца богаты белком, переваривание которого отнимает много времени и долго поддерживает чувство сытости. Желток в это случае нисколько не помешает, пишет Medikforum.ru.

Свинина. Если свинина, еще не обязательно, что она жирная со всех сторон. Свиная вырезка может стать великолепным источником белка, не уступающим в своей пользе тому, что содержится в постной говядине.

Стейк. Обычно потребление красного мяса призывают уменьшать. Но стейк из постного мяса небольших размеров обеспечивает организм белком, магнием, витаминами группы В, и с честью выдерживает конкуренцию даже с куриной грудкой.

Паста. Если есть макароны не кастрюлями, а порциями, уменьшающимися в одной тарелке, то ваш организм скажет «спасибо» за этот источник углеводов, которые ему тоже нужны. Исследования показывают: употребляющие макароны люди более склонны к поддержанию одной массы тела.

Сыр. Организм сжигает больше жира, когда он получает достаточное количество кальция, а лучший его источник – это сыр.