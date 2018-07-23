Именно эта болезнь грозит женщинам, лишенным секса

Еще в начале прошлого века женщин, котором недоставало сексуальных радостей в жизни, пытались лечить от так называемой истерии. Считалось, что это опасное психическое заболевание, которое требует специализированной терапии. Много веков понадобилось научному сообществу для того, чтобы понять, что женщины страдают не от истерии, а от нехватки интимной близости в своей жизни. Великий врач прошлого Гален еще 2000 лет тому назад писал об опасностях, которые грозят женскому организму в случае отсутствия секса. Впрочем, сегодня принято считать, что человек, в целом, от секса не зависит, и если кто-то выбирает целибат, то его здоровью ничего не угрожает. Так ли это на самом деле?

Начнем с того, что не занимающиеся сексом женщины могут столкнуться с угрозой атрофии влагалища. При этом расстройстве стенки данного органа становятся слишком тонкими. Другими словами, если женщина не упражняет влагалище в достаточной степени, оно изнашивается. Ученые из Клиники Майо установили, что основными факторами риска подобной атрофии являются курение, отсутствие или малое количество традиционных родов, а также нехватка сексуальной активности. Ученые подчеркивают, что подобная активность, как с партнером, так и без него, увеличивает кровоток и делает ткани влагалища более эластичными, пишет Medikforum.ru.