Именно эта болезнь грозит женщинам, лишенным секса

Любопытное исследование пришло к выводу о том, что для женщин опасно переставать заниматься сексом. В противном случае их организм ожидает следующее осложнение.
Еще в начале прошлого века женщин, котором недоставало сексуальных радостей в жизни, пытались лечить от так называемой истерии. Считалось, что это опасное психическое заболевание, которое требует специализированной терапии. Много веков понадобилось научному сообществу для того, чтобы понять, что женщины страдают не от истерии, а от нехватки интимной близости в своей жизни. Великий врач прошлого Гален еще 2000 лет тому назад писал об опасностях, которые грозят женскому организму в случае отсутствия секса. Впрочем, сегодня принято считать, что человек, в целом, от секса не зависит, и если кто-то выбирает целибат, то его здоровью ничего не угрожает. Так ли это на самом деле?
Начнем с того, что не занимающиеся сексом женщины могут столкнуться с угрозой атрофии влагалища. При этом расстройстве стенки данного органа становятся слишком тонкими. Другими словами, если женщина не упражняет влагалище в достаточной степени, оно изнашивается. Ученые из Клиники Майо установили, что основными факторами риска подобной атрофии являются курение, отсутствие или малое количество традиционных родов, а также нехватка сексуальной активности. Ученые подчеркивают, что подобная активность, как с партнером, так и без него, увеличивает кровоток и делает ткани влагалища более эластичными, пишет Medikforum.ru.
Если этого вам недостаточно, то в распоряжение науки есть масса других доказательств пользы секса для женского здоровья. Не так давно эксперты из Великобритании выяснили, что чем больше в жизни женщины бывает оргазмов, тем ниже у нее уровень стресса, который разрушительно влияет на все функции организма. А ранее в этом году другое исследование показало, что занятия сексом во время менструации имеют... обезболивающее воздействие.