Беременная женщина может забеременеть еще раз

Может ли уже ожидающая ребенка женщина забеременеть повторно? Ученые объяснили редкий феномен под названием суперфетация.
Беременной женщине вряд ли стоит думать о предохранении во время секса с любимым мужем, поскольку она уже ожидает ребенка. Однако в природе существует и повторная беременность, наблюдаемая в момент вынашивания плода. Этот феномен, хотя и являющийся невероятно редким, называют суперфетацией (суперфекундация). Он возможен из-за того, что яйцеклетка женщины оплодотворяется сперматозоидом в тот момент, когда другая оплодотворенная яйцеклетка уже развивается в матке. Врачи плохо понимают, почему это происходит, однако есть теория о том, что виной этому является всплеск репродуктивных гормонов, пишет Medikforum.ru.
Обычно гормоны беременных как бы выключают женскую систему, из-за чего процесс овуляции приостанавливается на весь период беременности. Вот что делает суперфетацию настолько уникальным явлением. В распоряжении науки имеется чуть менее 10 задокументированных случаев подобного феномена. О суперфетации можно говорить в тот момент, если один плод в матке женщины явно меньше по размеру второго, а значит, речь не идет о близнецах. Следовательно, один ребенок был зачат значительно позже второго.
В 1992 году французские врачи наблюдали за 32-летней женщиной, у которой в животе росли два малыша с разницей в развитии в 4 недели. Когда они появились на свет, тот первый был на месяц старше второго, что потрясло врачей. При этом у женщины был нормальный 28-недельный цикл во время беременности, и медики полагают, что второй малыш был зачат во время ее второго менструального цикла, поскольку она перестала принимать контрацептивы. Эти так называемые близнецы развивались нормально, но с 4-недельным интервалом. Однако им пришлось появиться на свет одновременно, что автоматически сделало второго ребенка недоношенным. В 2016 году жительница Австралии произвела на свет двух детей, разница в развитии между которыми составляло 10 дней.