Беременная женщина может забеременеть еще раз

Беременной женщине вряд ли стоит думать о предохранении во время секса с любимым мужем, поскольку она уже ожидает ребенка. Однако в природе существует и повторная беременность, наблюдаемая в момент вынашивания плода. Этот феномен, хотя и являющийся невероятно редким, называют суперфетацией (суперфекундация). Он возможен из-за того, что яйцеклетка женщины оплодотворяется сперматозоидом в тот момент, когда другая оплодотворенная яйцеклетка уже развивается в матке. Врачи плохо понимают, почему это происходит, однако есть теория о том, что виной этому является всплеск репродуктивных гормонов, пишет Medikforum.ru.

Обычно гормоны беременных как бы выключают женскую систему, из-за чего процесс овуляции приостанавливается на весь период беременности. Вот что делает суперфетацию настолько уникальным явлением. В распоряжении науки имеется чуть менее 10 задокументированных случаев подобного феномена. О суперфетации можно говорить в тот момент, если один плод в матке женщины явно меньше по размеру второго, а значит, речь не идет о близнецах. Следовательно, один ребенок был зачат значительно позже второго.