Семь необычных способов укрепить отношения, о которых не расскажет ни один психолог

Мы подобрали для вас неординарные способы укрепления отношений, которые на первый взгляд могут показаться странными или даже немножко вредными. Но, возможно, именно они помогут вашей любви заиграть новыми красками, пишет AdMe.ru.

1. Спать раздельно

Каждую ночь засыпать в одной постели, крепко обнявшись, — такими мы видим идеальные отношения. Но так ли уж необходим и приятен совместный сон? Исследования показывают, что половина пар, которые спят вместе, имеют проблемы со сном. Партнеры часто невольно будят друг друга: храп, толчки, дележка одеяла и прочие малоприятные вещи. В результате утром они встают не выспавшимися и раздраженными. Отдельная кровать даст возможность спокойно выспаться, а кроме того, соскучиться друг по другу, что пойдет на пользу интимным отношениям.

Конечно, если сон без партнера под боком для вас — страшный сон, это не ваш вариант. Но если вы спите вместе только потому, что так принято, а на самом деле это приносит дискомфорт, то подумайте, а не спать ли вам раздельно хотя бы иногда. Раздельные кровати — это не обязательно путь к разводу, это может быть и путь к гармонии в отношениях.

2. Отдыхать отдельно друг от друга

Еще один устоявшийся миф, который пора развеять: отдыхать нужно только вместе. Но как быть, если у вас с партнером совершенно разные представления об идеальном отдыхе? Например, жена мечтает лежать на пляже у моря, а для мужа нет ничего прекраснее рыбалки на лесном озере. Да и график отпусков у партнеров может не совпадать. «Если в отношениях царят открытость, доверие и взаимопонимание, никакого вреда от раздельного отдыха не будет», — уверена Мелисса Джохари, эксперт по семейным отношениям.

«Важно спросить себя, почему вы мечтаете о раздельном отдыхе», — добавляет Мелисса. Если на самом деле вы хотите отдохнуть от партнера, тогда дело плохо. Напряженные отношения станут еще напряженнее после раздельных каникул, где каждый ведет себя так, будто он одинок. Если один из партнеров все время остается с детьми, а другой уезжает развлекаться, это тоже вредит отношениям. Наилучший вариант — справедливо распределить время отпуска, давая друг другу возможность отдохнуть отдельно и удовлетворить свои интересы. После насыщенной приятными впечатлениями недолгой разлуки отношения станут только крепче.

3. Выпивать вместе

Спать отдельно, отдыхать отдельно, а вот выпивать — вместе! Пары, которые употребляют алкоголь совместно, счастливее, чем те, где один партнер позволяет себе бокал-другой, а второй — нет. Ученые из Новой Зеландии изучили семейную жизнь 1 500 пар и пришли к выводу, что самыми счастливыми чувствуют себя те пары, которые выпивают вместе, но умеренно, примерно раз в неделю. Так что субботний вечер за бокалом вина — легкий и приятный способ укрепить отношения.