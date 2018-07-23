Психолог с 20-летним стажем рекомендует отказаться от этих фраз тем, кто хочет вырастить счастливых детей

«За что ты его ударил?»

Или обратный вариант: «За что он ударил тебя?» Разобраться в детском конфликте (а точнее, помочь детям это сделать), разумеется, очень важно. Но именно такая постановка вопроса подразумевает, что физическое насилие может быть заслуженным. То есть назови мне причину конфликта, а я решу, было за что или не было. И наказание для драчуна, соответственно, последует только во втором случае, потому что если заслуженно треснули, то с какой стати наказывать? Молодец, выходит, тот, кто ударил.

Стереотип вероятной заслуженности насилия растит из ребенка жертву или агрессора. Одно другого, кстати, не исключает: будучи жертвой в одних отношениях, человек может принимать роль агрессора в других. Обе роли одинаково токсичны для него самого и для окружающих его людей.

«Зато ты умный»

Любая похвала, начинающаяся с «зато», — весьма опасная штука. Да, вы сообщаете ребенку о его сильных сторонах, но одновременно с этим подчеркиваете то, чего у него нет, и (признайтесь) вы не особо верите, что когда-нибудь будет.

Взрослого человека, которого в детстве родители поддерживали через «зато», легко узнать по болезненному выпячиванию той самой черты. Грамотеи, поправляющие всех и каждого, красавицы, для которых морщинка страшнее одиночества, здоровяки, чья доказательная база в споре строится на «я любому из вас наваляю», и многие другие. Эти люди часто вызывают раздражение своей излишней самоуверенностью, но на деле они всего лишь прячут за ней то, в чем так и остались аутсайдерами — по мнению их родителей.

«Для девочки главное — удачно выйти замуж»

Тут почти та же история, что и с «зато», только еще хуже. Ведь положительный фокус переносится не на другую черту личности, а на другого человека. При этом сама девочка особой ценности как отдельная единица не представляет, ей нет необходимости развивать в себе те способности, которые не пригодятся для привлечения и удержания «правильного» мужа.

Формируя у девочки подобные ценности, мы растим из нее женщину, связывающую свою успешность исключительно с замужеством. Да, скорее всего, муж у нее будет именно такой, каким вы представляете себе «удачного» супруга. Но из страха потерять найденное сокровище эта женщина будет терпеть от него даже то, чего прощать нельзя. Вы уверены, что именно этого хотите для своей дочери?

«С пацаном главное — жесткость»

Ну, во-первых, дети любого пола нуждаются и в любви, и в ласке, и в понимании. Только в ситуации абсолютного принятия ребенок может развиваться спокойно, без тревоги. А во-вторых, многие родители в стремлении обеспечить сыну достаточно «мужское» воспитание не замечают, как жесткость превращается в жестокость.

Разумеется, такое отношение оказывает сильное влияние на характер. Грубость и нечуткость со стороны самых близких, повторяясь изо дня в день, становятся нормой жизни. И когда получивший такое воспитание ребенок вырастает, ему просто неоткуда взять нежность и ласку для своих близких — он не умеет проявлять подобные эмоции. Можно назвать это закаленным характером. Но больше похоже на инвалидность — ампутацию здоровых эмоций.

Обобщим...

Невозможно перечислить все родительские установки, подкашивающие психику ребенка — мы начали этот список, а продолжить его предстоит вам самостоятельно. Как видите, в большинстве случаев негативный эффект от той или иной токсичной фразы просчитать несложно — понадобится только способность мыслить логически и желание вырастить своего ребенка здоровым и счастливым.

Подсказка: начните с тех фраз, которые перекочевали в ваш воспитательный арсенал от ваших собственных родителей. Проанализируйте, какой посыл несут они в себе, и способен ли правильно понять этот смысл маленький ребенок. Вспомните, как вы чувствовали себя, когда слышали эти слова в детстве. И примите решение, оставлять ли их и дальше в ваших с детьми отношениях.