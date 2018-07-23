Почему не надо облизывать ложку за ребенком

Это бактерия, которая паразитирует на слизистой оболочке желудка человека. Helicobacter pylori связывают с поражениями ЖКТ, кишечными инфекциями и даже менингитом. Бактерии способны продуцировать и высвобождать большое количество ферментов и токсинов, которые способствуют повреждению клеток слизистой оболочки, что может приводить к развитию воспалительных и язвенных заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки, пишет Health.mail.ru.

При этом известно, что почти 60% населения земного шара инфицированы Helicobacter pylori. Следовательно, далеко не каждый инфицированный человек заболевает язвенной болезнью, однако среди заболевших у большинства выявляется данная инфекция.