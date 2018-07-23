Как стресс мешает вам похудеть

Организм реагирует на стресс вполне определенным образом: опасность! Надо запасать жизненные силы и выживать. Похудение в эту идею никак не вписывается с точки зрения биологии. Что происходит в вашем организме, когда стресс постоянный?
При стрессе повышается уровень гормона кортизола, а также происходит выброс белков, которые подавляют процесс расщепления жира в организме. А это означает, что вместо того, чтобы сжигать жир, вы начинаете его запасать, пишет Health.mail.ru.
Исследования показывают, что при высоких уровнях «гормона стресса» кортизола жир на животе начинают накапливать даже люди с нормальным весом.
Если вы собираетесь сбросить вес, обязательно разберитесь со стрессом. Поможет консультация эндокринолога, а также йога, медитация, прогулки, рисование, психотерапия — главное, чтобы это вам помогало.