Как стресс мешает вам похудеть

При стрессе повышается уровень гормона кортизола, а также происходит выброс белков, которые подавляют процесс расщепления жира в организме. А это означает, что вместо того, чтобы сжигать жир, вы начинаете его запасать, пишет Health.mail.ru.

Исследования показывают, что при высоких уровнях «гормона стресса» кортизола жир на животе начинают накапливать даже люди с нормальным весом.