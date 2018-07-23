Учим ребенка вежливости: четыре полезных совета для родителей

Когда вашим детям от 6 до 8 лет, иногда может показаться, что они ведут себя неуважительно или даже грубо. В этом возрасте они проверяют пределы своей власти и хотят узнать, насколько далеко смогут зайти. Однако вы должны работать над таким поведением и приучить ребенка проявлять уважение к другим. Однако не переусердствуйте, потому что иногда родители используют слова, которые могут навредить детям. Учите их, используя психологию.
1. Сами делайте то, чему учите ребенка
Неважно, сколько лет вашему ребенку, лучшим способом показать ему, как правильно вести себя, — это самому стать примером. Если вы не можете продемонстрировать, как уважительно относиться к другим, то и ваши дети не будут делать этого. Вы должны не только проявлять уважение ко взрослым, но и к своим детям тоже. Когда они обращаются к вам, найдите время их выслушать. Если они будут услышаны, то поймут важность того, чтобы другие чувствовали то же самое, пишет Fabiosa.ru.
2. Научите их манерам
В течение первых лет жизни вашего ребенка следует обучать правильным манерам. В возрасте 6-8 лет говорить "пожалуйста" и "спасибо" должно стать обычной практикой для детей. Опять же, вы должны делать то же самое. Приучите своего ребенка к тому, что вежливо попросить что-то — единственный способ получить это.
3. Не реагируйте слишком остро
Поскольку дети хотят проявлять свою независимость, они могут говорить действительно неприятные вещи. В основном, они делают это, чтобы разозлить вас. Независимо от того, насколько обидно слышать некоторые вещи, лучше всего не реагировать слишком остро. Спокойно повторите, что обзывать людей нельзя, и единственный способ заставить вас что-то сделать — это вежливо попросить.
4. Установите ограничения
Дисциплина является важной частью воспитания детей. В вашем доме должны существовать правила и наказания за плохое поведение, например, перерыв в играх или изымание любимой игрушки.
Когда вы будете учить своих детей уважать других, будьте готовы к разногласиям. Однако ни в коем случае не уступайте невежливому ребенку.