Учим ребенка вежливости: четыре полезных совета для родителей

1. Сами делайте то, чему учите ребенка

Неважно, сколько лет вашему ребенку, лучшим способом показать ему, как правильно вести себя, — это самому стать примером. Если вы не можете продемонстрировать, как уважительно относиться к другим, то и ваши дети не будут делать этого. Вы должны не только проявлять уважение ко взрослым, но и к своим детям тоже. Когда они обращаются к вам, найдите время их выслушать. Если они будут услышаны, то поймут важность того, чтобы другие чувствовали то же самое, пишет Fabiosa.ru.

2. Научите их манерам

В течение первых лет жизни вашего ребенка следует обучать правильным манерам. В возрасте 6-8 лет говорить "пожалуйста" и "спасибо" должно стать обычной практикой для детей. Опять же, вы должны делать то же самое. Приучите своего ребенка к тому, что вежливо попросить что-то — единственный способ получить это.

3. Не реагируйте слишком остро

Поскольку дети хотят проявлять свою независимость, они могут говорить действительно неприятные вещи. В основном, они делают это, чтобы разозлить вас. Независимо от того, насколько обидно слышать некоторые вещи, лучше всего не реагировать слишком остро. Спокойно повторите, что обзывать людей нельзя, и единственный способ заставить вас что-то сделать — это вежливо попросить.

4. Установите ограничения

Дисциплина является важной частью воспитания детей. В вашем доме должны существовать правила и наказания за плохое поведение, например, перерыв в играх или изымание любимой игрушки.