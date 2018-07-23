Вот какой матерью вы будете, если верить вашему знаку Зодиака

Звезды могут много чего рассказать о наших характерах, особенностях и судьбах, пишет BuzzFeed. Даже о том, какой матерью будет женщина согласно знаку Зодиака.
Вот довольно точные описания ваших материнских качеств согласно знаку Зодиака:
1. Водолеи
Это знак вечной молодости. Вот почему вы всегда в курсе последних событий, новинок кино, музыки, знакомы с молодежным сленгом, передает Lifter.com.ua.
Вы можете часами рассказывать детям о своих бунтарских юношеских годах. Вы считаете, что «школа жизни» так же важна, как и университет или колледж.
Вы способны раскрыть талант в детях, влиять на них, не используя крик и шантаж, воодушевить их и подсказать реальное решение проблемы.
Водолеи обычно привлекают детей к волонтерству, воспитывают их социально ответственными. К своим детям вы относитесь, как к равным. Из-за этого дети просто очарованы вами, ведь они так ценят доверие со стороны взрослых.
Знаменитые матери-Водолеи: Элизабет Бэнкс, Дэнис Ричардс, Сара Пэйлин и Алиша Киз.
2. Рыбы
Вы стараетесь дать своим детям то, чего сами не получили в детстве. Возможно, вы слишком идеализируете детей, по вашему мнению, они не могут ошибаться. Некоторые матери-Рыбы поднимают своих детей на совершенно недостижимый пьедестал.
Ваши дети всегда знают, что у них есть надежное прикрытие, и нет такой жертвы, на которую вы не пошли бы ради них. Вы всячески пытаетесь облегчить жизнь своим детям, создать им легкую и приятную жизнь.
Имея мягкий и добрый характер, вы не способны вырастить волевых и целеустремленных, пробивных и дисциплинированных детей, которые смогут противостоять жизненным проблемам.
Знаменитые матери-Рыбы: Синди Кроуфорд, Али Лартер, Рейчел Вайс и Кристен Дэвис.
3. Овны
У женщины-Овна жизнь не вращается вокруг детей, она не отказывается от своих целей, интересов, карьерных планов, увлечений ради них. Общий язык вам проще находить со взрослыми детьми, нежели с малышами.
Вы не сюсюкаетесь с детьми, а общаетесь с ними на равных, пытаясь подружиться. Вам сложно контролировать свой гнев, быть терпеливой, когда дети капризничают или нарушают дисциплину, ведь вы цените послушание своих чад.
Вам сложно показать свою любовь детям, но этот недостаток вы компенсируете щедростью по отношению к ним.
Мать-Овен с детства будет прививать детям свободомыслие. Ребенок будет иметь личную точку зрения по любому вопросу, будет проявлять инициативу и независимость.
Знаменитые матери-Овны: Риз Уизерспун, Мэрайя Кэри, Виктория Бекхэм и Кейт Госселин.
4. Тельцы
Тельцы известны своей стабильностью и предсказуемостью. К детям вы можете относиться с излишней строгостью. Это может негативно повлиять на их характер и поведение. Сложности возникнут в подростковый период, когда дети начнут демонстрировать непослушание и желание самовыразиться, эгоизм и нервозность.
Недаром природа снабдила вас неиссякаемым запасом терпения. Вы готовы терпеть многочисленные выходки своих детей.
Знаменитые матери-Тельцы: Тори Спеллинг, Кимора Ли, Шер, Ума Турман.
5. Близнецы
Такие мамы всегда молоды и полны энергии. Они воспринимают мир, как дети, - с любопытством и изумлением. Близнецы также являются одними из самых прогрессивных мам. Они в курсе последних тенденций, поощряют своих детей быть творческими и оригинальными.
Близнецы - признанные интеллектуалы, в воспитании они предпочитают использовать ум, так что дети Близнецов часто бывают обделены душевной теплотой и любовью. Чаще подключайте сердце, дарите детям ласку, нежные прикосновения и комплименты.
Знаменитые матери-Близнецы: Анджелина Джоли, Хайди Клум, Николь Кидман и Брук Шилдс.
6. Раки
Всепоглощающая любовь к детям может помешать вам правильно их воспитать. Конечно, это хорошо, что вы готовы большую часть времени посвящать своим отпрыскам, потакать любому их желанию, но ваша чрезмерная любвеобильность может разбаловать детей.
Мать-Рак может быть как излишне мягкой, так и чересчур строгой. Вы терпите непослушание ребенка лишь до определенного момента, а потом взрываетесь - можете накричать и отшлепать его.
Не давайте детям использовать вашу материнскую любовь в своих целях, ведь они могут превратиться в эгоистов, им трудно будет освоиться во взрослой жизни, они не смогут преодолеть трудности и препятствия.
Знаменитые матери-Раки: Жизель Бюндхен, Памела Андерсон, Эди Фалько и Наде Сулеман.
7. Львы
Вы готовы веселиться и проявлять творческое начало со своими детьми.
Матери-Львы любят доминировать и подавлять чужую индивидуальность, поэтому не переборщите с этим. Несмотря на это, вы всем сердцем любит своих детей и всегда готовы их защитить в случае необходимости.
Вы умудряетесь не только следить за детьми, проводить с ними время, но и успеваете продвигаться по карьерной лестнице, а также содержать дом в порядке.
Знаменитые матери-Львы: Мадонна, Холли Берри, Дженнифер Лопес, Марта Стюарт и Сандра Баллок.
8. Девы
Матери-Девы иногда мучаются из-за страхов и сомнений, которые часто бывают преувеличенными. Вы очень наблюдательны, от вашего зоркого взгляда ничего не ускользнет.
Огромное внимание вы уделяете манерам и воспитанию своих детей, озабочены тем, что подумают люди о вас и вашей семье. Поэтому вы следите, чтобы дети не появлялись на улице в испачканной, порванной одежде, с грязными руками или непричесанными волосами.
Как мать, вы довольно строгая. Все дела, порученные детям, должны быть доведены до конца: урок должен быть выполнен, посуда - вымыта, комната - прибрана.
Вы способны воспитать полноценную гармоничную личность.
Знаменитые матери-Девы: Сальма Хайек, Джада Пинкетт-Смит, Николь Ричи и Эми Полер.
9. Весы
Вы способны завоевать доверие детей с помощью дружелюбия, справедливого и честного отношения. К своим детям мамы-Весы относятся с уважением. Главный метод их воспитания - убеждение, а не крики и шантаж. Их авторитет в семье непререкаемый.
Весы способны уравновесить строгость и любовь к детям. Единственное требование таких матерей к детям - приличное поведение на людях, следование правилам хорошего тона. Дети всегда должны быть чистенькими, любезными, улыбчивыми и хорошо одетыми.
Знаменитые матери-Весы: Гвинет Пэлтроу, Кэтрин Зета-Джонс, Шэрон Осборн и Гвен Стефани.
10. Скорпионы
Матери-Скорпионы не любят проявлять чувства на людях - обнимать и расточать ласки своим близким не в их характере. Однако вы всегда готовы прийти на помощь детям, не дадите их в обиду.
Такая мать может помочь детям научиться разбираться в людях, выбирать друзей. Ее желание - видеть детей талантливыми и успешными. Они получат многостороннее развитие и отличное образование.
Знаменитые матери-Скорпионы: Джулия Робертс, Деми Мур, Мэгги Джилленхол и Хиллари Клинтон.
11. Стрельцы
Стрельцы могут быть слишком требовательны к своим детям, но они безоговорочно верят в них. Матери-Стрельцы любят проводить время с детьми: играют с ними, вместе путешествуют, общаются, честно отвечают на задаваемые вопросы.
Стрельцы оптимистичны и дружелюбны, дети их просто обожают. Она способна вырастить детей храбрыми, дисциплинированными, честными и обязательными.
Знаменитые матери-Стрельцы: Бритни Спирс, Анна Николь Смит, Нене Ликс и Кристина Эпплгейт.
12. Козероги
Матери-Козероги требуют от детей послушания и дисциплинированности. Достигают они этого с помощью старых проверенных методов воспитания. Поэтому детям часто не хватает теплоты и сердечности.
Такие матери из-за своего честолюбия бывают очень требовательны к школьным успехам детей, к их карьерным достижениям. Они способны привить детям уважение к старшим и порядку, хорошие манеры.
Матери-Козероги обычно скупы на объятия, похвалу и поцелуи. Свою любовь они выражают, обеспечивая детей всем необходимым и самым лучшим, - игрушками, образованием, отдыхом и т.д.
Знаменитые матери-Козероги: Мишель Обама, Кейт Мосс, Энни Леннокс и Тина Ноулз.