Вот какой матерью вы будете, если верить вашему знаку Зодиака

Близнецы - признанные интеллектуалы, в воспитании они предпочитают использовать ум, так что дети Близнецов часто бывают обделены душевной теплотой и любовью. Чаще подключайте сердце, дарите детям ласку, нежные прикосновения и комплименты.

Знаменитые матери-Близнецы: Анджелина Джоли, Хайди Клум, Николь Кидман и Брук Шилдс.

6. Раки

Всепоглощающая любовь к детям может помешать вам правильно их воспитать. Конечно, это хорошо, что вы готовы большую часть времени посвящать своим отпрыскам, потакать любому их желанию, но ваша чрезмерная любвеобильность может разбаловать детей.

Мать-Рак может быть как излишне мягкой, так и чересчур строгой. Вы терпите непослушание ребенка лишь до определенного момента, а потом взрываетесь - можете накричать и отшлепать его.

Не давайте детям использовать вашу материнскую любовь в своих целях, ведь они могут превратиться в эгоистов, им трудно будет освоиться во взрослой жизни, они не смогут преодолеть трудности и препятствия.

Знаменитые матери-Раки: Жизель Бюндхен, Памела Андерсон, Эди Фалько и Наде Сулеман.

7. Львы

Вы готовы веселиться и проявлять творческое начало со своими детьми.

Матери-Львы любят доминировать и подавлять чужую индивидуальность, поэтому не переборщите с этим. Несмотря на это, вы всем сердцем любит своих детей и всегда готовы их защитить в случае необходимости.

Вы умудряетесь не только следить за детьми, проводить с ними время, но и успеваете продвигаться по карьерной лестнице, а также содержать дом в порядке.

Знаменитые матери-Львы: Мадонна, Холли Берри, Дженнифер Лопес, Марта Стюарт и Сандра Баллок.

8. Девы

Матери-Девы иногда мучаются из-за страхов и сомнений, которые часто бывают преувеличенными. Вы очень наблюдательны, от вашего зоркого взгляда ничего не ускользнет.

Огромное внимание вы уделяете манерам и воспитанию своих детей, озабочены тем, что подумают люди о вас и вашей семье. Поэтому вы следите, чтобы дети не появлялись на улице в испачканной, порванной одежде, с грязными руками или непричесанными волосами.

Как мать, вы довольно строгая. Все дела, порученные детям, должны быть доведены до конца: урок должен быть выполнен, посуда - вымыта, комната - прибрана.

Вы способны воспитать полноценную гармоничную личность.

Знаменитые матери-Девы: Сальма Хайек, Джада Пинкетт-Смит, Николь Ричи и Эми Полер.

9. Весы

Вы способны завоевать доверие детей с помощью дружелюбия, справедливого и честного отношения. К своим детям мамы-Весы относятся с уважением. Главный метод их воспитания - убеждение, а не крики и шантаж. Их авторитет в семье непререкаемый.

Весы способны уравновесить строгость и любовь к детям. Единственное требование таких матерей к детям - приличное поведение на людях, следование правилам хорошего тона. Дети всегда должны быть чистенькими, любезными, улыбчивыми и хорошо одетыми.

Знаменитые матери-Весы: Гвинет Пэлтроу, Кэтрин Зета-Джонс, Шэрон Осборн и Гвен Стефани.

10. Скорпионы

Матери-Скорпионы не любят проявлять чувства на людях - обнимать и расточать ласки своим близким не в их характере. Однако вы всегда готовы прийти на помощь детям, не дадите их в обиду.

Такая мать может помочь детям научиться разбираться в людях, выбирать друзей. Ее желание - видеть детей талантливыми и успешными. Они получат многостороннее развитие и отличное образование.

Знаменитые матери-Скорпионы: Джулия Робертс, Деми Мур, Мэгги Джилленхол и Хиллари Клинтон.

11. Стрельцы

Стрельцы могут быть слишком требовательны к своим детям, но они безоговорочно верят в них. Матери-Стрельцы любят проводить время с детьми: играют с ними, вместе путешествуют, общаются, честно отвечают на задаваемые вопросы.

Стрельцы оптимистичны и дружелюбны, дети их просто обожают. Она способна вырастить детей храбрыми, дисциплинированными, честными и обязательными.

Знаменитые матери-Стрельцы: Бритни Спирс, Анна Николь Смит, Нене Ликс и Кристина Эпплгейт.

12. Козероги

Матери-Козероги требуют от детей послушания и дисциплинированности. Достигают они этого с помощью старых проверенных методов воспитания. Поэтому детям часто не хватает теплоты и сердечности.

Такие матери из-за своего честолюбия бывают очень требовательны к школьным успехам детей, к их карьерным достижениям. Они способны привить детям уважение к старшим и порядку, хорошие манеры.

Матери-Козероги обычно скупы на объятия, похвалу и поцелуи. Свою любовь они выражают, обеспечивая детей всем необходимым и самым лучшим, - игрушками, образованием, отдыхом и т.д.