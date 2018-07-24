«Сын начал вести себя странно». Скрытая камера показала, что с ним делала няня

Все мы прекрасно знаем, что маленьким детям очень трудно усидеть на одном месте, и мы часто на них за это срываемся. Поэтому мы доверяем профессионалам - няням и сиделкам, у которых есть способы совладать и с собой, и с ребенком, пишет Upsocl. Но стоит ли?
Прежде чем нанять человека, который будет заботиться о ваших детях, обязательно убедитесь, что он лучший из лучших, пишет Lifter.com.ua.
Можете даже попросить знакомых порекомендовать вам няню, которая обладала бы всеми необходимыми навыками и терпением для работы с маленькими детьми.
Люк, маленький мальчик со специальными потребностями, нуждался в присмотре, так как его мать очень много работала. Поэтому она наняла няню по имени Лиллиан Д. Уайт, которая, казалось, была очень приятной и милой женщиной.
Но после того как мать заметила у сына странные реакции и страх, она начала что-то подозревать. И единственный способ, который позволил ей узнать, что происходит – установить камеры наблюдения в доме.
Благодаря записи она обнаружила, что женщина обращается с ее сыном дико агрессивно и жестоко, и даже простое переодевание превратилось в сеанс жуткого насилия для Люка!
После увиденного мама Люка подала в полицию жалобу на горе-няню, которую в результате обвинили в жестоком обращении с детьми.