«Сын начал вести себя странно». Скрытая камера показала, что с ним делала няня

Прежде чем нанять человека, который будет заботиться о ваших детях, обязательно убедитесь, что он лучший из лучших, пишет Lifter.com.ua.

Можете даже попросить знакомых порекомендовать вам няню, которая обладала бы всеми необходимыми навыками и терпением для работы с маленькими детьми.

Люк, маленький мальчик со специальными потребностями, нуждался в присмотре, так как его мать очень много работала. Поэтому она наняла няню по имени Лиллиан Д. Уайт, которая, казалось, была очень приятной и милой женщиной.

Но после того как мать заметила у сына странные реакции и страх, она начала что-то подозревать. И единственный способ, который позволил ей узнать, что происходит – установить камеры наблюдения в доме.

Благодаря записи она обнаружила, что женщина обращается с ее сыном дико агрессивно и жестоко, и даже простое переодевание превратилось в сеанс жуткого насилия для Люка!