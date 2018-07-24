Ксения Собчак раскрыла секрет эффективного похудения

Многие знаменитости ведут активный образ жизни, чтобы держать себя в форме. И звезда экранов Ксения Собчак не исключение. Недавно телеведущая и общественный деятель поделилась секретом своей стройной фигуры и призналась, как ей удалось похудеть. Видео и подробности далее в материале.
Только недавно Катя Варнава поделилась методом похудения, затем мы узнали, как Хлое Кардашьян скинула 15 килограмм за три месяца. Теперь же свой секрет стройной фигуры раскрыла Ксения Собчак, пишет Хочу.
Как и многие женщины, ведущая пыталась похудеть с помощью диет, но осознала, что такой метод не для нее. Тогда звезда прибежала к более действующему способу и стала заниматься в спортзале.
В Instagram Собчак рассказала, как благодаря тренеру и занятиям спортом ей удалось привести себя в форму.