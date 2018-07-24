Ксения Собчак раскрыла секрет эффективного похудения

Только недавно Катя Варнава поделилась методом похудения, затем мы узнали, как Хлое Кардашьян скинула 15 килограмм за три месяца. Теперь же свой секрет стройной фигуры раскрыла Ксения Собчак, пишет Хочу.

Как и многие женщины, ведущая пыталась похудеть с помощью диет, но осознала, что такой метод не для нее. Тогда звезда прибежала к более действующему способу и стала заниматься в спортзале.

В Instagram Собчак рассказала, как благодаря тренеру и занятиям спортом ей удалось привести себя в форму.