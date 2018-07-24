Читательница: муж требует стриптиза, а я стесняюсь

«Мой муж просит меня станцевать ему стриптиз, а я стесняюсь, ведь у меня есть лишний вес, и вряд ли это его возбудит. Однако муж настаивает на своем и говорит, что ему все во мне нравится. Как стать более уверенной в себе, чтобы это сделать?» - пишет эстонка на форуме Perekeskus Sina ja Mina.