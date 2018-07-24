Читательница: муж требует стриптиза, а я стесняюсь

«Мой муж просит меня станцевать ему стриптиз, а я стесняюсь, ведь у меня есть лишний вес, и вряд ли это его возбудит. Однако муж настаивает на своем и говорит, что ему все во мне нравится. Как стать более уверенной в себе, чтобы это сделать?» - пишет эстонка на форуме Perekeskus Sina ja Mina.
Комментирует терапевт Меэлике Саарна:
«Если стриптиз принесет вам и вашему мужу радость, то почему бы и нет, это только разнообразит вашу половую жизнь. Внешние параметры для секса неважны. Вес, форма груди, параметры интимных органов не имеют значения, главный «секс» происходит у людей в голове, пишет Sobranna.ee.
В сексе важно прислушиваться к партнеру, понимать его желания и нужды, так же, как и слушать себя и чувствовать свое тело.
Если вы ответите «нет», только потому, что этого раньше не делали, то останетесь без, возможно, крутого опыта. С другой стороны, может, вы не хотите ничего подобного делать по каким-либо собственным убеждениям.
Доверие к себе и другим сделает вас более открытой к экспериментам. Зачастую сексом в большей степени наслаждаются те пары, кто не сковывает себя границами, кто любит играть и творить».