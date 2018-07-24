Десять советов, как наконец перестрадать расставание с бывшим

1.Измени свой образ мышления

Наш разум — невероятно мощная штука, с помощью которой ты можешь контролировать свое мышление, даже если думаешь, что не можешь. Твой бывший занимает важное место в твоем разуме, и тебе пора выдворить его оттуда. Ему там больше не рады, пишет Soulpost.ru.

2. Захлопни эту дверь

Когда ты начинаешь думать о нем, представляй большую красную дверь и захлопни ее изо всей силы. А потом начни думать о чем-то другом, более позитивном. Ты можешь это контролировать, так что выбирай позитив.

3. Перестань следить за ним онлайн

Ты не можешь следить за ним, чтобы увидеть, что он делает и с кем. В сети все выглядят счастливыми, так что это лишь причинит тебе еще больше боли. Заблокируй его, чтобы у тебя даже не было соблазна.

4. Не спрашивай о нем у друзей

Слушая, чем он занимается с новой девушкой или друзьями — лишь еще один способ сделать себе больно и продлить свои страдания, так что перестань спрашивать.

5. Не приезжай к нему домой

Держись подальше от его дома. Никаких прогулок невзначай, чтобы увидеть, с кем он заходит и выходит. С глаз долой — из сердца вон.

6. Удали его номер

Сотри его номера и имейлы со своего телефона и всех гаджетов, просто на тот момент слабости, когда ты захочешь с ним связаться. Оставайся сильной. Ты сможешь!

7. Перестань говорить о нем

Ты можешь обсудить с друзьями ваше расставание, но не нужно затягивать обсуждение этого.

8. Будь занятой

Заставляй себя выходить и встречаться с друзьями, семьей, заниматься чем-то. Попробуй новое хобби — тренировки, мастер-классы, все, что займет тебя и отвлечет.

9. Начни вести дневник

Записывать свои чувства — очень терапевтическое занятие. Это поможет тебе. Наш разум имеет свойство запоминать только хорошие моменты, потому нужно записывать плохие, чтобы напоминать себе, почему вы расстались.

10. Используй позитивные утверждения