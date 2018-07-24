Пицца и печенья могут быть полезны для здоровья

Так называемая переработанная пища уже стала синонимом нездорового питания. Все мы знаем, что готовые блюда в магазинах лучше не покупать, а заниматься готовкой пищи надо дома. Причём не из полуфабрикатов, а из базовых ингредиентов. Однако переработанная пища включает не только замороженную пиццу и блюда для разогрева в микроволновой печи. Любая пища, изначальное состояние которой было изменено, может относиться к переработанной. А изменяют состояние пищи ее приготовление, пастеризация, шинковка, замачивание, заморозка или консервация. Технически даже свежий фруктовый салат, который нарезали и полили маслом, уже может считаться переработанным. Естественно, что не вся переработанная пища в этой связи одинаково вредна, пишет Medikforum.ru.

Бразильские эксперты в области здорового питания разработали свой собственный метод оценки переработанной пищи, который позволяет делить ее на четыре группы. В первую попадает пища, прошедшая минимальную переработку вроде фруктов, овощей, мяса, рыбы, яиц, молока, риса и пасты. Вторая группа включает переработанные продукты, необходимые для приготовления пищи, вроде сахара, растительного или сливочного масла. В третью группу попадают продукты питания с небольшим количеством добавленных ингредиентов вроде консервированных овощей, бобов, рыбы, соленых орешков и сыра. Наконец, в четвёртую группу попали ультра-переработанные продукты питания, включая сосиски, готовые блюда, пиццу, соусы для приготовления пищи, хлеб массового производства, маргарин, хлопья для завтрака, печенье и шоколад.