Звезда сериала «Универ» похудела на двадцать килограммов и преобразилась

По словам Валентины Рубцовой, чтобы избавиться от набранных лишних килограммов, она полностью исключила из рациона хлеб, фастфуд и кондитерские изделия. Любимым десертом актрисы стали фрукты, сообщает Medikforum.ru.

Почти каждый свой день Валентина начинает по принципу «завтрак надо заслужить». Предварительно выпив теплой воды, она больше часа затем выполняет разные физические упражнения, как силовые, так и на растяжку. После зарядки актриса вновь пьет воду и только спустя 20-30 минут садится завтракать.

«Любая каша на воде: гречка, булгур, овсянка, перловка и так далее с домашним сыром. На десерт - ягоды или фрукты, которые есть в доме. Второй завтрак - фрукты», - рассказала Валентина Рубцова.

На обед актриса выбирает обычно суп, добавляя в него много зелени. В период до ужина она снова активно пьет теплую воду (по словам Рубцовой, за день она выпивает минимум 2,5 литра теплой чистой воды). На ужин Валентина предпочитает мясо или рыбу с овощами и любимый десерт в виде фруктов. Ужинать старается за три часа до сна.