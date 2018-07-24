Названы факты о королевских нарядах

Так, например, принц Джордж, сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, всегда должен носить шорты на публике, потому что считается, что в длинных брюках ходят дети из среднего класса и провинциалы. «Герцогиня Кембриджская должна думать не только о своем наряде, но и о нарядах своих детей. Одевая их, она обязана учитывать баланс между королевским и пролетарским стилем», — поделился специалист по этикету Уильям Хенсон, пишет Lenta.ru.

Также он рассказал, что королева Елизавета почти всегда ходит в перчатках из-за практичности. По его словам, перчатки предотвращают передачу микробов, ведь в течение дня королева общается со многими людьми, и ей часто пожимают руку.

Вдобавок другой эксперт Грант Харрольд объяснил, почему Кейт Миддлтон надевает тиару на официальные мероприятия. «По традиции, тиара на голове — это признак статичности и знак того, что девушка уже замужем и не ищет себе спутника. Для мужчин это было очевидным сигналом, что не нужно знакомиться с девушкой», — пояснил Харрольд.

Он также рассказал, что герцоги могут носить джинсы только в исключительных случаях, например, когда они выгуливают собак.