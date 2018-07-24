Какие выделения нормальны, рассказывают гинекологи

Признаки полового созревания

Примерно за год до начала менструаций у девочки появляются прозрачные выделения без запаха. Это совершенно нормально и является признаком того, то организм девочки готов к тому, чтобы стать матерью. Такие выделения сопровождают женщину вплоть до менопаузы, пишет Fabiosa.ru.

Здоровая норма

Отсутствие выделений должно заставить девушку обеспокоиться женским здоровьем. Выделения в норме имеют неяркий цвет (от беловатого до светло-желтого), обладают немного кисловатым запахом и не вызывают раздражения и дискомфорта слизистых. Выделения выполняют разные задачи: облегчают передвижение сперматозоида, защищают от инфекций и играют роль смазки во время половых контактов.

Регулярное появление выделений свидетельствуют о том, что с репродуктивной системой женщины все в порядке.

После родов

В течение 3-8 недель после родов у женщины появляются кровянистые выделения. Они считаются совершенно нормальными. Кроме того, похожие выделения в течение 3-4 недель после аборта могут сопровождать женщину. Они не имеют неприятного запаха и тоже являются вариантом нормы.

Розоватые выделения

Розоватые выделения могут появиться, если женщина начала принимать оральные контрацептивы или предпочла внутриматочную спираль в качестве предохранения. Выделения в норме длятся 3-4 месяца и вызваны тем, что организм привыкает к микродозам гормонов или наличию спирали в организме.

Если выделения длятся более 4 месяцев и при этом сопровождаются болями, стоит обязательно обратиться к гинекологу.

Стоп-сигналы

Выделения насыщенного зеленого, черного, коричневого или желтого цвета, сопровождающиеся резким запахом, болями, зудом, — не нормальны. Они могут говорить о воспалении в организме. Это могут быть микоплазмоз, хламидоз, гонорея и другие заболевания.

Гнойные или кровянистые (в отсутствие менструаций) выделения — еще один повод обратиться к врачу. Они могут свидетельствовать как о гонорее, так и об эрозии и даже раке.

Молочница

Молочницу вызывают грибы Candida. Эти грибки поражают слизистые и вызывают зуд и дискомфорт. При этом выделения приобретают "творожистый" характер. Неприятного запаха обычно при молочнице нет.

Заболевание вызывают самые разные факторы: стресс, неправильное питание, пренебрежение гигиеной, прием антибиотиков, беременность и другое.

Молочницу лечить нужно, но не разрекламированной таблеткой, а индивидуально подобранным лечением. Если своевременно не вылечить кандидоз, то он может вызвать воспаления матки, шейки матки и мочевыделительного тракта.

Временные проблемы

Иногда ненормальные выделения могут появиться, когда организм испытывает стресс из-за снижения иммунитета, дисбактериоза, приема антибиотиков, ОРВИ. Обычно при восстановлении организма неприятные выделения уходят сами по себе.

В середине цикла при овуляции может увеличиться густота и частота выделений. Это совершенно нормально.

Во время полового акта

Во время секса выделения из влагалища становятся более активными. Это совершенно нормально. Такие выделения играют роль смазки и являются неотъемлемым спутником приятных ощущений. Если выделений недостаточно, то вы рискуете получить дискомфорт, зуд и другие неприятные ощущения.