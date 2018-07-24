Пять вопросов о раке груди, которые многие боятся задать маммологу

Мария Мортазави, врач онколог-маммолог Института пластической хирургии и косметологии, рассказывает о пяти основных моментах, которые беспокоят женщин, заботящихся о своем здоровье, передает Fabiosa.ru.

1. Правда ли, что рак груди молодеет?

Да, это правда. Если мы обратимся к российской статистике, то увидим, что на 100 тысяч женщин в возрасте до 30 лет рак груди обнаруживают у 28,5 женщин. Самый ранний факт болезни зафиксирован у девочки восьми лет. По этой причине важно с момента формирования молочных желез раз в год проходить осмотр у маммолога.

Кроме того, если у родственниц был обнаружен рак груди, то следует особенно внимательно относиться к своему здоровью. К примеру, если у матери в 45 лет было обнаружено заболевание, то ее дочерям следует обязательно регулярно посещать врача с 32-35 лет. Также особое внимание здоровью следует уделять, если вы планируете пластику груди или проходите гормонозаместительную терапию.

2. Можно ли по внешним признакам как-то определить, что что-то не так?

При определенных симптомах необходимо немедленно обратиться к врачу. Если при осмотре груди вы обнаружили язвочки на сосках, отеки, покраснения, уплотнения, увеличение в размерах одной или двух молочных желез, не откладывайте поход к маммологу. Кроме того, в подмышечной области могут увеличиться лимфоузлы. Но помните, что рак - тихое заболевание, и очень часто его симптомы проявляются лишь на тяжелых стадиях.

3. Когда нужно приходить на диагностику?

Несколько лет назад врачи рекомендовали приходить на осмотр с 5 по 10 день менструального цикла. Женщины, принимающие гормоны или достигшие менопаузы, могли приходить в любой день цикла. На самом деле современное оборудование настолько продвинулось вперед, что любые изменения в груди можно заметить независимо от дня цикла.

4. Если все-таки рак будет выявлен на ранней стадии, смогу ли я справиться с болезнью?

Снова обратимся к статистике, согласно которой 95% всех случаев заболевания, выявленного на ранней стадии, были успешно вылечены до полного выздоровления. Кроме того, при своевременном обнаружении болезни есть все шансы сохранить грудь.

5. Что на самом деле вызывает рак? Влияют ли на это питание, поздние роды, загар, тесное белье?

Да, все перечисленные факторы негативно влияют на состояние груди. Сюда также можно добавить лишний вес, большое количество абортов, раннее начало менструаций и, безусловно, стресс. У большинства пациенток наблюдался систематический стресс, связанный с проблемами на работе, в личной жизни или утратой близких. Звучит банально, но себя нужно беречь.