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  • Фото: мировой дизайнер представила свою коллекцию в центре Viru

Фото: мировой дизайнер представила свою коллекцию в центре Viru

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Сейчас в торговом центре Viru, в отделе Marella, появилась капсульная коллекция, созданная совместно с графическим дизайнером, фотографом и режиссером Квентин Джонс.

Джонс создала очень графичную и стильную коллекцию в черно-белой цветовой гамме. Дизайнер сотрудничала с такими брендами, как: Chanel, Louis Vuitton, Victoria Beckham, Roger Vivier и другими.

«Я поняла, что бренд Marella совмещает в себе простоту и вечную классику через монохромную цветовую гамму. Поскольку мне всегда нравились черно-белые цвета, я легко смогла вдохновиться», - сказала Джонс.

Смотрите коллекцию!

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