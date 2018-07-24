Фото: мировой дизайнер представила свою коллекцию в центре Viru
24 июля 2018, 16:30
Сейчас в торговом центре Viru, в отделе Marella, появилась капсульная коллекция, созданная совместно с графическим дизайнером, фотографом и режиссером Квентин Джонс.
Джонс создала очень графичную и стильную коллекцию в черно-белой цветовой гамме. Дизайнер сотрудничала с такими брендами, как: Chanel, Louis Vuitton, Victoria Beckham, Roger Vivier и другими.
«Я поняла, что бренд Marella совмещает в себе простоту и вечную классику через монохромную цветовую гамму. Поскольку мне всегда нравились черно-белые цвета, я легко смогла вдохновиться», - сказала Джонс.
Смотрите коллекцию!