Фото: мировой дизайнер представила свою коллекцию в центре Viru

Джонс создала очень графичную и стильную коллекцию в черно-белой цветовой гамме. Дизайнер сотрудничала с такими брендами, как: Chanel, Louis Vuitton, Victoria Beckham, Roger Vivier и другими.

«Я поняла, что бренд Marella совмещает в себе простоту и вечную классику через монохромную цветовую гамму. Поскольку мне всегда нравились черно-белые цвета, я легко смогла вдохновиться», - сказала Джонс.