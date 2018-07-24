В Таллинне с мастер-классом выступит продюсер легендарной телепрограммы «Модный приговор» Елена Мареева

25 августа в 13:00 в таллиннском отеле Hilton Tallinn Park Hotel состоится мастер-класс от продюсера легендарной телепрограммы «Модный приговор» Елены Мареевой. Тема мастер-класса: «Пять женских образов, которые покорили весь мир».
Речь пойдет о самых актуальных и востребованных в наше время женских образах, а также секретах их успеха и популярности. Вы научитесь определять женские типажи, подбирать правильную одежду и получите практические советы по созданию индивидуального образа.
«Одежда всегда разговаривает, она работает либо на нас, либо против нас. Самое простое чёрное платье может невероятно преобразить одну женщину и до невозможности обезобразить другую. Все зависит от типажа вашего лица. Вот из чего надо исходить при выборе одежды, — комментирует тему мастер-класса Елена. — На примере пяти современных и самых востребованных известных образов я расскажу о пяти стилистических направлениях, которые заложены в нас природой и от которых вы сможете отталкиваться, создавая свой неповторимый стиль. После мастер-класса каждая из участниц будет иметь представление о лепке своего лица, научится читать по лицам, понимать, что стилистически подходит именно ей и выбирать вещи, исходя из индивидуального для каждой женщины цвета, фактуры и формы».
На российском телевидении Елена Мареева работает 15 лет, восемь из которых посвящены «Модному приговору» на Первом канале. Как творческий продюсер проекта она отвечала за программу, её качество, концепцию, рейтинги, нововведения, имидж и преображения героев. Под ее руководством программа была удостоена следующих наград: Золотое веретено 2013, Номинант на высшую премию в области телевизионных искусств ТЭФИ 2011, 2014, Лауреат премии ТЭФИ в номинации «Лучшая развлекательная программа — ОБРАЗ ЖИЗНИ» 2015, «Самая народная программа о моде» по версии FASHION CANNEL. Учредитель «Школы стиля Елены Мареевой», успешный блогер, стилист, эксперт в области персонального стиля, самопрезентации, умения управлять впечатлением, светского и делового общения, мужского костюма, модных трендов.
Всю дополнительную информацию можно узнать, позвонив на номер: +372 55520904, а также написав на почту: info@gloss.ee.