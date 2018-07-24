В Таллинне с мастер-классом выступит продюсер легендарной телепрограммы «Модный приговор» Елена Мареева

«Одежда всегда разговаривает, она работает либо на нас, либо против нас. Самое простое чёрное платье может невероятно преобразить одну женщину и до невозможности обезобразить другую. Все зависит от типажа вашего лица. Вот из чего надо исходить при выборе одежды, — комментирует тему мастер-класса Елена. — На примере пяти современных и самых востребованных известных образов я расскажу о пяти стилистических направлениях, которые заложены в нас природой и от которых вы сможете отталкиваться, создавая свой неповторимый стиль. После мастер-класса каждая из участниц будет иметь представление о лепке своего лица, научится читать по лицам, понимать, что стилистически подходит именно ей и выбирать вещи, исходя из индивидуального для каждой женщины цвета, фактуры и формы».