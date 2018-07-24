Рейтинг женщин по знаку Зодиака: от самых милых до самых стервозных

1. Весы

Даже если у девушки Весы проблема, она не будет все усложнять. Эти маленькие мирные ангелы по сути своей миротворцы, и готовы на все, чтобы все вокруг них были довольны, пишет Lifter.com.ua.

Они верят в справедливость, равенство и гармонию, даже если это происходит за их счет. Весы стремятся разрешать споры, а не начинать их. Если у вас когда-нибудь возникнут проблемы с Весами, ясно, что виноваты в этом именно вы.

2. Рыбы

Мягкие, полезные и неконфликтные - это все о симпатичных Рыбках. Они ненавидят борьбу и конфликты, подлость и сплетни, словом, то все, чем девочки занимаются в коллективах. Даже если вы попытаетесь поссориться с Рыбой, она просто махнет хвостом и уплывет.

3. Телец

В отличие от девушки-Овна, которая может напасть в любой момент, Телец терпелива и выдержанна. Чувствительная к критике, она ставит своей целью не критиковать других. Она сердечная и щедрая, и всегда в духе. Даже если вы постараетесь ее разозлить, она сделает это как бы неохотно.

4. Водолей

Дружелюбность и доброта девушки-Водолея удерживает ее от большинства конфликтов. У нее также нет времени на жестоких и злобных людей. Но это не значит, что она слабая - она свободолюбива и не будет мириться с жестоким обращением. Если вы обидите Водолея, то она просто исчезнет из вашего поля зрения. И открытки не ждите!

5. Стрелец

Беспокойство и нетерпеливость девушки-Стрельца редко превращаются в враждебность или агрессию. Она справедлива, и это часто мешает ей жить в жестоком и несправедливом мире.

И даже если вы разочаруете ее, она не схватит тебя за волосы и не выцарапает глаза. Она просто пожмет плечами и уйдет, бормоча: «Ну, и как это называется!».

6. Близнецы

Девушка Близнец, как правило, хорошая. Ей портит карму то, что она любит посплетничать. И если ее уличить в этом, или вообще вести себя неуважительно, будьте готовы к жесткому и ядовитому отпору. Она может быть очень вспыльчивой, но ее спасает ее невероятная отходчивость и незлопамятность.

7. Рак

Девушка-Рак может быть как хорошей, так и озлобленной в зависимости от ее настроения. Если вы поймаете ее в хорошем настроении, она будет обниматься, сжимать и целовать вас, запускать руки вам в волосы и говорить, как она ревнует, и насколько вы хороши.

Но если вы попадетесь ей в тот день, когда над ней нависают темные тучи, вам не поздоровится. Она может быть совершенно сумасшедшей ведьмой!

8. Лев