Рейтинг женщин по знаку Зодиака: от самых милых до самых стервозных

Кроме характера, генов и воспитания, на женщину накладывает отпечаток и знак ее Зодиака. Итак, какой же знак Зодиака самый добрый, а какой самый злой, вычислил Thought Catalog.
1. Весы
Даже если у девушки Весы проблема, она не будет все усложнять. Эти маленькие мирные ангелы по сути своей миротворцы, и готовы на все, чтобы все вокруг них были довольны, пишет Lifter.com.ua.
Они верят в справедливость, равенство и гармонию, даже если это происходит за их счет. Весы стремятся разрешать споры, а не начинать их. Если у вас когда-нибудь возникнут проблемы с Весами, ясно, что виноваты в этом именно вы.
2. Рыбы
Мягкие, полезные и неконфликтные - это все о симпатичных Рыбках. Они ненавидят борьбу и конфликты, подлость и сплетни, словом, то все, чем девочки занимаются в коллективах. Даже если вы попытаетесь поссориться с Рыбой, она просто махнет хвостом и уплывет.
3. Телец
В отличие от девушки-Овна, которая может напасть в любой момент, Телец терпелива и выдержанна. Чувствительная к критике, она ставит своей целью не критиковать других. Она сердечная и щедрая, и всегда в духе. Даже если вы постараетесь ее разозлить, она сделает это как бы неохотно.
4. Водолей
Дружелюбность и доброта девушки-Водолея удерживает ее от большинства конфликтов. У нее также нет времени на жестоких и злобных людей. Но это не значит, что она слабая - она свободолюбива и не будет мириться с жестоким обращением. Если вы обидите Водолея, то она просто исчезнет из вашего поля зрения. И открытки не ждите!
5. Стрелец
Беспокойство и нетерпеливость девушки-Стрельца редко превращаются в враждебность или агрессию. Она справедлива, и это часто мешает ей жить в жестоком и несправедливом мире.
И даже если вы разочаруете ее, она не схватит тебя за волосы и не выцарапает глаза. Она просто пожмет плечами и уйдет, бормоча: «Ну, и как это называется!».
6. Близнецы
Девушка Близнец, как правило, хорошая. Ей портит карму то, что она любит посплетничать. И если ее уличить в этом, или вообще вести себя неуважительно, будьте готовы к жесткому и ядовитому отпору. Она может быть очень вспыльчивой, но ее спасает ее невероятная отходчивость и незлопамятность.
7. Рак
Девушка-Рак может быть как хорошей, так и озлобленной в зависимости от ее настроения. Если вы поймаете ее в хорошем настроении, она будет обниматься, сжимать и целовать вас, запускать руки вам в волосы и говорить, как она ревнует, и насколько вы хороши.
Но если вы попадетесь ей в тот день, когда над ней нависают темные тучи, вам не поздоровится. Она может быть совершенно сумасшедшей ведьмой!
8. Лев
Несмотря на то, что девушка Лев с виду теплая, дружелюбная, всепрощающая, и даже готова улыбнуться в ответ на оскорбления, не расслабляйтесь. Это не безвредный мурлыкающий котенок - это мстительная львица. Не кладите голову ей в пасть!
9. Дева
Этот знак Зодиака назван Девой явно по ошибке, потому что настоящие девы чисты, и не похожи на эту злючку. Когда Дева обижена, она не станет высказываться словесно или применять физическую силу. Нет, она практикует гораздо более нервную и пассивно-агрессивную форму насилия. Она припомнит вам все ваши прегрешения за всю жизнь, и будет вести себя так пренебрежительно, что убьет вашу самооценку.
10. Овен
Спросите девушку Овна, какая она, и она скажет вам, что она мужественная, напористая, страстная, энергичная и даже немного огненная. Это альтернативное видение ее нетерпеливости, гиперактивности, агрессивности, упрямства, высокомерия и злобности. Нет, она не самая злая из всех. Но на третьем месте с конца.
11. Козерог
Эта стерва может быть горячей, как лава или или холодной, как лед. Хотя она терпелива, как только вы разозлили или повредили ей, вы почувствуете, как холодный туман спускается по комнате. Она не будет бить вас по лицу или кричать на вас, но она подорвет вашу репутацию, выдавит из вас все соки своим игнором и занудством.
12. Скорпион
Не стоит злить девушку Скорпиона, потому что она будет мстить методической холодностью серийного убийцы. Она уже родилась такой! Она воинственная, недоверчивая, злая и мстительная. Если вы когда-либо совершите ошибку, никогда не поворачивайтесь спиной к ней - ее ядовитый хвост уже наготове!