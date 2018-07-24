В девять лет она весила 90 килограммов! Но вы посмотрите на нее сейчас

Не менее опасно ожирение у детей. Чтобы в раннем возрасте не нажить проблем со здоровьем, важно, чтобы родители с полной ответственностью подходили к проблемам питания ребенка и при наличии таковых вовремя обращались к врачу для корректировки отклонений, пишет Fabiosa.ru.

Наша сегодняшняя героиня Бреанна Бонд в 9 лет весила больше 90 килограммов. В раннем возрасте девочка уже была на пути к гипертонии, диабету и болезням сердца. Ей уже становилось тяжело ходить. Бреанна ненавидела школу, где ее дразнили за лишний вес, а ее самооценка с каждым днем ползла вниз.

Бреанну водили по врачам. Психологи и эндокринологи разводили руками, мол, все показатели в порядке, девочке просто нужно придерживаться правильного питания.

В семье Бондов действительно питались далеко не идеально. В их меню присутствовал как фастфуд, так и чипсы с газировкой. Но страдала от этого больше всех Бреанна. Немного подумав, родители решили взять дело в свои руки.

Намерение было твердым и обжалованию не подлежало. Для начала было решено пересмотреть рацион, и отныне в его состав ежедневно входило 20 г жиров. Ни больше, ни меньше. Чтобы Бреанне было проще, вся семья начала следовать этим правилам.

Кроме того, в план ежедневных тренировок Бреанны была включена ежедневная ходьба. Начинала девочка по чуть-чуть, постепенно повышая нагрузку до 6-7 километров в сутки. Позже Бреанна начала заниматься баскетболом и плаванием.