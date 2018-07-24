Истинные и ложные предвестники родов

Ребенок «затихает»

Многие отмечают, что непосредственно перед родами шевелений становится меньше. Это логично, ведь в конце третьего триместра уменьшается количество околоплодных вод, места в матке для малыша все меньше. Такие изменения могут ограничивать движения плода, поэтому он «затихает», шевелений становится меньше, пишет Deti.mail.ru.

Кроме того, могут усилиться ощущения от движений ребенка. Некоторые женщины жалуются на дискомфорт при шевелениях плода, иногда даже на боль, особенно в области мочевого пузыря. Это нормально, все идет своим чередом.

Боль в спине

Неприятные ощущения в области спины – частое явление у беременных женщин. Они чаще возникают в первом триместре и в конце последнего. Боль бывает разной по характеру и продолжительности – это может быть из-за нагрузок на позвоночник и малый таз, из-за заболеваний почек (пиелонефрит) и по ряду других причин. Перед родами у небольшого процента женщин тоже может болеть поясница. Поэтому если боль нарастает и причиняет дискомфорт, необходимо обратиться к врачу.

«Синдром гнездования»

Уборка, ремонт – это нормальная подготовка к появлению в доме ребенка, а не к родам. В первый триместр большинство женщин страдает от тошноты и рвоты, поэтому им не до того. Второй триместр более спокойный, и после 20 недель многие пары узнают пол ребенка, что позволяет решить вопрос о подготовке комнаты (выбрать цвет, игрушки, одежду) или о ремонте. В декрет беременные уходят лишь за несколько недель до родов, и у них появляется больше времени на благоустройство детской, так что «гнездование» здесь ни при чем.

Частые позывы в туалет

С 37 недели беременности объем околоплодных вод начинает уменьшаться. Но ребенок все еще набирает вес, поэтому снижение веса на данном этапе наблюдается у единиц. А вот позывы в туалет в третьем триместре действительно учащаются, особенно по ночам, но это не предвестники родов. Кроме того, у некоторых женщин в этот период наблюдается жидкий стул из-за более выраженной моторики кишечника (активируются его сокращения, как и сокращения матки).

Опускается живот

Все разговоры об опущении живота и последующих скорых родах – очередной миф. Далеко не всегда этот момент действительно выступает предвестником родов, хотя наши бабушки именно на этот «симптом» внимание и обращали. У кого-то вообще сложно заметить опущение живота вплоть до самых родов, так что не верьте слухам.

Выходит шеечная пробка

Шеечная пробка выглядит как сгусток слизи и выходит в разное время, чаще всего женщины не знают, когда именно это произошло. Во время мочеиспускания и дефекации расслабляются мышцы тазового дна, увеличиваются и влагалищные выделения, поэтому чаще всего это случается, когда беременная в туалете. Пробка может выйти сразу вся, а может и по частям. У кого-то – за две недели до родов, а кто-то ее не увидит вовсе.

Как отличить ложные схватки от настоящих

Я всегда советую: смотрите на силу схваток и их периодичность. Ложные схватки по силе обычно слабее настоящих и нерегулярны. Иногда их путают со связочными болями. Ложные схватки не приводят к укорочению и раскрытию шейки матки.

Настоящие схватки не только увеличиваются по частоте, но и становятся продолжительнее и сильнее. Одновременно происходит сглаживание и открытие шейки матки.