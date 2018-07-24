Пять признаков, что он серьезно тебя контролирует, а ты даже не осознаешь это

1. Он прямо говорит тебе, что он должен все контролировать.

Есть такие мужчины, которые сами признают, что им нужно чувствовать, что они контролируют отношения. Ты можешь думать, что он имеет право, ведь он мужчина, глава семьи, но это не так. Дальше будет только хуже, пишет Soulpost.ru.

2. Он ведет себя так, будто он все знает

Контролирующие мужчины-всезнайки ожидают, что ты это примешь. Он всегда будет убеждать тебя, что ты не права, а еще заставит чувствовать виноватой за то, что твое мнение отличается от его. Он хочет, чтобы ты думала, что он знает все лучше всех.

3. Он диктует правила в постели

Если он говорит, когда, где и как вы будете заниматься любовью, он тебя контролирует. Поначалу это даже может возбуждать, но, поверь мне, скоро это тебе наскучит. К тому же, если ты не хочешь что-то делать, ты не должна это делать.

4. Ты подстраиваешься под него

Ты можешь чувствовать, что должна измениться немного, чтобы ему угодить, и поначалу эти жертвы могут казаться невинными. Но потом он начнет требовать больших изменений и только тебя. Сам он не готов жертвовать чем-то ради тебя.

5. У него был подобный опыт с другими женщинами

Редко кто хочет общаться с бывшими своего парня, но иногда это полезно — чтобы узнать его тип поведения. Не факт, что он будет вести себя с тобой также, но вероятность высока и лучше знать, чего можно ожидать.