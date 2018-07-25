Даже потасканная обувь станет новой, если убрать на ней складки и вмятины этим простым способом

Если на вашей любимой обуви появились злосчастные складки и вмятины, не отчаивайтесь. У вас есть два выхода. Первый - ходить в ней на даче, второй - восстановить ее. Мы подготовили для вас способ, который поможет вернуть обуви прежний вид.