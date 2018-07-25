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  • Даже потасканная обувь станет новой, если убрать на ней складки и вмятины этим простым способом

Даже потасканная обувь станет новой, если убрать на ней складки и вмятины этим простым способом

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ФОТО: скриншот с youtube.com

Если на вашей любимой обуви появились злосчастные складки и вмятины, не отчаивайтесь. У вас есть два выхода. Первый - ходить в ней на даче, второй - восстановить ее. Мы подготовили для вас способ, который поможет вернуть обуви прежний вид.

Вам понадобятся:

    кожаная обувь, которую нужно восстановить;

    махровое полотенце;

    бумажные полотенца.

Процесс работы

1. Заполните обувь плотно бумажными салфетками либо газетой, пишет Fabiosa.ru.

2. Затем махровое полотенце смочите в воде, выжмите и положите сверху на обувь.

3. Возьмите отпариватель либо утюг, включив режим "Пар", и пройдитесь им сверху по полотенцу.

4. Вуаля! Теперь сравните левый, который мы отпарили, и правый! Результат налицо.

Более детально вы можете узнать, как провести всю процедуру из видео ниже.

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