Банановый пирог: рецепт восхитительного десерта

Из бананов, как ты знаешь, можно приготовить множество интересных десертов. А сегодня попробуй этот экзотический плод в выпечке в виде бананового пирога. Он достаточно простой в приготовлении, но вкус при этом просто изумительный!

Такая выпечка получается очень нежной, ароматной и вкусной. А особенный шарм и загадочность ей придают кусочки банана, которые подрумянились сверху и запеклись внутри.

Банановый пирог − ингредиенты:

3 банана,

500 мл кефира,

1 ст. ложка сливочного масла,

330 г манной крупы,

180 г сахара,

10 г ванильного сахара,

щепотка соды,

щепотка соли.

А можно приготовить и с любыми другими фруктами и ягодами! ФОТО: Виктория Жигулина

Пирог с бананами − рецепт приготовления:

Соедини кефир с сахаром, ванильным сахаром и солью.

Смешай манную крупу с содой, добавь в жидкую смесь и хорошенько перемешай.

Бананы очисти от кожуры и порежь кружочками толщиной 1,5-2 см.

Вылей половину теста в смазанную сливочным маслом и посыпанную манкой форму. Распредели по тесту часть банана и залей оставшимся тестом. Можно также добавить шоколадные пуговки. Сверху на пирог выложи оставшиеся кусочки банана.

Отправляй банановый пирог в разогретую до 180°С духовку и выпекай в течение 40 минут.

Готовый банановый пирог остуди, достань из формы и подавай.