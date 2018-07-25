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Банановый пирог: рецепт восхитительного десерта

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ФОТО: Виктория Жигулина

Пирог с бананами, рецепт которого предлагает tochka.net как раз для тебя, особенно если ты любишь бананы.

Из бананов, как ты знаешь, можно приготовить множество интересных десертов. А сегодня попробуй этот экзотический плод в выпечке в виде бананового пирога. Он достаточно простой в приготовлении, но вкус при этом просто изумительный!

Такая выпечка получается очень нежной, ароматной и вкусной. А особенный шарм и загадочность ей придают кусочки банана, которые подрумянились сверху и запеклись внутри.

Банановый пирог − ингредиенты:

    3 банана,

    500 мл кефира,

    1 ст. ложка сливочного масла,

    330 г манной крупы,

    180 г сахара,

    10 г ванильного сахара,

    щепотка соды,

    щепотка соли.

А можно приготовить и с любыми другими фруктами и ягодами!

ФОТО: Виктория Жигулина

Пирог с бананами − рецепт приготовления:

Соедини кефир с сахаром, ванильным сахаром и солью.

Смешай манную крупу с содой, добавь в жидкую смесь и хорошенько перемешай.

Бананы очисти от кожуры и порежь кружочками толщиной 1,5-2 см.

Вылей половину теста в смазанную сливочным маслом и посыпанную манкой форму. Распредели по тесту часть банана и залей оставшимся тестом. Можно также добавить шоколадные пуговки. Сверху на пирог выложи оставшиеся кусочки банана.

Отправляй банановый пирог в разогретую до 180°С духовку и выпекай в течение 40 минут.

Готовый банановый пирог остуди, достань из формы и подавай.

Приятного аппетита!

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