Банановый пирог: рецепт восхитительного десерта

Пирог с бананами, рецепт которого предлагает tochka.net как раз для тебя, особенно если ты любишь бананы.
Из бананов, как ты знаешь, можно приготовить множество интересных десертов. А сегодня попробуй этот экзотический плод в выпечке в виде бананового пирога. Он достаточно простой в приготовлении, но вкус при этом просто изумительный!
Такая выпечка получается очень нежной, ароматной и вкусной. А особенный шарм и загадочность ей придают кусочки банана, которые подрумянились сверху и запеклись внутри.
Банановый пирог − ингредиенты:
3 банана,
500 мл кефира,
1 ст. ложка сливочного масла,
330 г манной крупы,
180 г сахара,
10 г ванильного сахара,
щепотка соды,
щепотка соли.
Пирог с бананами − рецепт приготовления:
Соедини кефир с сахаром, ванильным сахаром и солью.
Смешай манную крупу с содой, добавь в жидкую смесь и хорошенько перемешай.
Бананы очисти от кожуры и порежь кружочками толщиной 1,5-2 см.
Вылей половину теста в смазанную сливочным маслом и посыпанную манкой форму. Распредели по тесту часть банана и залей оставшимся тестом. Можно также добавить шоколадные пуговки. Сверху на пирог выложи оставшиеся кусочки банана.
Отправляй банановый пирог в разогретую до 180°С духовку и выпекай в течение 40 минут.
Готовый банановый пирог остуди, достань из формы и подавай.
Приятного аппетита!