Как сохранить загар на теле: лучшие советы

Летом красивый бронзовый загар можно получить легко, а вот сохранить его становится настоящей проблемой. Как продлить стойкость загара? Секрет долгосрочности соблазнительного бронзового оттенка кроется как в индивидуальных особенностях кожи, так и в правильном уходе до, во время и после принятия солнечных ванн.
Что не нужно делать перед принятием солнечных ванн
пользоваться скрабами;
посещать сауну;
умываться водой из-под крана, лучшее средство - чайный настой. Он хорошо увлажняет кожу, стягивает поры и поддерживает приятный оттенок кожи;
под запретом маски из огурца, с лимонным соком;
будь особенно осторожна со зверобоем: на загоревшей коже он чуть ли не мгновенно оставляет пигментные пятна.
Как сохранить и закрепить бронзовый загар на коже
Увлажнение кожи. Солнце очень сушит кожу, поэтому после загара настоятельно рекомендуем тебе пользоваться увлажняющим лосьоном или молочком. Лучше всего использовать специальные кремы с пометкой "после загара". Они содержат не только увлажняющие, но и способствующие сохранению загара компоненты, пишет Lady.tochka.net.
Специальное питание и витамины. Для сохранения загара изнутри тебе потребуется много витамина А. Витамина А содержится в молоке, яичных желтках, абрикосах, шпинате, говяжьей печени, масле, томатах. Но обязательно учти, что без масла и жира витамин А не усваивается, поэтому заправляй салаты оливковым маслом. Секрет рациона для загара – в обилии овощей и фруктов, с высоким содержанием каротиноидов. Эти вещества придают коже легкий золотистый оттенок, а также способствуют омоложению клеток.
Народные рецепты для сохранения загара. Мы подобрали для тебя несколько натуральных и простых масок, которые помогут тебе сохранить загар:
Маска из помидоров и творога. Разотри мякоть помидора с двумя столовыми ложками свежего творога. Добавь чайную ложку растительного масла и столовую ложку молока. Все хорошенько перемешай и нанеси на лицо или на все тело на 15-20 минут. Смой маску теплой водой. Для закрепления эффекта ополоснись холодной водой.
Маска из сметаны и банана. 2 ст.л. жирной сметаны или сливок тщательно размешай с 1 ст. л. мякоти свежего банана, добавь 5 капель масла ши. Нанеси на лицо, держи 15 минут. Затем смой теплой водой.
Маска из винограда, банана и витамина Е. 4-5 свежих виноградин смешай в блендере с половинкой банана, затем добавь 1 ст. л. растительного масла, 5 капель витамина Е и 1 ч. л. масла ши. Тщательно перемешай и нанеси на лицо на 15 минут. Затем смой теплой водой.