Как сохранить загар на теле: лучшие советы

Что не нужно делать перед принятием солнечных ванн

пользоваться скрабами;

посещать сауну;

умываться водой из-под крана, лучшее средство - чайный настой. Он хорошо увлажняет кожу, стягивает поры и поддерживает приятный оттенок кожи;

под запретом маски из огурца, с лимонным соком;

будь особенно осторожна со зверобоем: на загоревшей коже он чуть ли не мгновенно оставляет пигментные пятна.

Как сохранить и закрепить бронзовый загар на коже

Увлажнение кожи. Солнце очень сушит кожу, поэтому после загара настоятельно рекомендуем тебе пользоваться увлажняющим лосьоном или молочком. Лучше всего использовать специальные кремы с пометкой "после загара". Они содержат не только увлажняющие, но и способствующие сохранению загара компоненты, пишет Lady.tochka.net.

Специальное питание и витамины. Для сохранения загара изнутри тебе потребуется много витамина А. Витамина А содержится в молоке, яичных желтках, абрикосах, шпинате, говяжьей печени, масле, томатах. Но обязательно учти, что без масла и жира витамин А не усваивается, поэтому заправляй салаты оливковым маслом. Секрет рациона для загара – в обилии овощей и фруктов, с высоким содержанием каротиноидов. Эти вещества придают коже легкий золотистый оттенок, а также способствуют омоложению клеток.

Народные рецепты для сохранения загара. Мы подобрали для тебя несколько натуральных и простых масок, которые помогут тебе сохранить загар:

Маска из помидоров и творога. Разотри мякоть помидора с двумя столовыми ложками свежего творога. Добавь чайную ложку растительного масла и столовую ложку молока. Все хорошенько перемешай и нанеси на лицо или на все тело на 15-20 минут. Смой маску теплой водой. Для закрепления эффекта ополоснись холодной водой.

Маска из сметаны и банана. 2 ст.л. жирной сметаны или сливок тщательно размешай с 1 ст. л. мякоти свежего банана, добавь 5 капель масла ши. Нанеси на лицо, держи 15 минут. Затем смой теплой водой.