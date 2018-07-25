Стартует кастинг на конкурс «Краса Вселенной 2018»! И даже в купальниках не придется дефилировать!

«Дело в том, что красота человека, в данном случае участницы конкурса, скрывается внутри нее. Внешние качества несомненно важны, но немаловажная, а может быть и основная красота скрывается все же внутри человека (в его внутреннем мире). Девушкам в будущем еще рожать и становиться мамами, поэтому, я считаю, что неэтично будет выставлять на публичное обозрение полуобнаженные женские фигуры» — говорит председатель жюри и генеральный продюсер международного конкурса красоты «Краса Вселенной» Леонид Хромов.

«Глупо оценивать красоту по наличию или отсутствию целлюлита на попе. Это уже будет оценивать любимый мужчина или будущий муж участницы» — такого мнения организаторы конкурса «Краса Вселенной».

Кроме того, организаторы надеются таким образом вовлечь в проект большее количество участниц, чье воспитание или нормы морали не позволяют выходить на сцену в полуобнаженном виде.

Вместо конкурса в купальниках появится более интересный творческий конкурс, информация о котором появится позже.

В связи с этими нововведениями открывается новый этап кастинга на международный конкурс красоты «Краса Вселенной 2018», который продлится один месяц. Заполнить анкету на участие в конкурсе можно по ссылке http://www.beautyofuniverse.ru/registration/.