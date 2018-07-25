Назван самый популярный оттенок лета

По мнению специалистов, оттенки Земли (Earth colors) или коричневые оттенки, среди которых бежевый, шоколадный, цвет виски и корицы, стали очень востребованными в последнее время. Они вытеснили яркие бикини на пляже, а также используются многими производителями одежды, передает Lenta.ru.

Эксперты предположили, что выбор этих цветов связан с повышенным интересом к здоровому образу жизни. «Свободное летящее платье или деревенская цветочная блузка могут говорить о вашем образе жизни. Например, что вы едите зеленые овощи и заботитесь о своей коже», — пишет издание.