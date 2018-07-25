Пять нефизических характеристик, которые мгновенно привлекают мужчин в женщинах

1 Хорошее чувство юмора

«Женщина, которая может посмеяться над моими шутками и понять мой юмор – это очень важный фактор в том, насколько она меня привлечет. Мне нравятся девушки, которые не боятся быть саркастичными, которые умеют подколоть меня. Худшие мои отношения были с очень красивой девушкой, которая совсем не понимала моих шуток», пишет Soulpost.ru.

Ум

«Мне нужна женщина, которая умеет думать. Не обязательно иметь ученую степень, но я хочу видеть, что ее мозг работает. Мне нужно вести с ней глубокие, интеллектуальные разговоры».

Сочувствие

«Мы живем в таком жестоком и равнодушном мире, потому я не хочу, чтобы так было в моих отношениях. Я хочу девушку, которая заботится о других, которая относится ко всем с добротой. Думаю, это просто отвратительно – быть грубым к другим».

Самодостаточность

«Это включает и способность себя обеспечить. Не потому, что мне нужна богатая женщина, а потому, что я не хочу, чтобы она от меня зависела».

Амбиции