Неужели в моду войдут узкие губы? Отказавшуюся от филлеров Кайли Дженнер не узнать!
25 июля 2018, 13:18
Кайли Дженнер, которая заработала состояние в 900 млн долларов как раз благодаря своей косметике, в частности помаде и рекламе на своих пухлых губах, стала неузнаваемой после того, как решила отказаться от инъекций филлеров губы после рождения дочери 5 месяцев назад.
На новых фото, сделанных папарацци, младшая из семейства Дженнер-Кардашян не похожа сама на себя — вернее на ту, какой ее привыкли видеть поклонники. Поговаривают даже, что теперь в моду войдут узкие губы и все начнут тоже отказываться от филлеров, пишет Soulpost.ru.
Вполне возможно, что к натуральному виду Кайли склонил ее бойфренд и отец ребенка рэпер Трэвис Скотт. Ведь ради него она даже оставила на несколько дней дочку и улетела к нему в Европу, где он гастролирует.