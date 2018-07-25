Неужели в моду войдут узкие губы? Отказавшуюся от филлеров Кайли Дженнер не узнать!

На новых фото, сделанных папарацци, младшая из семейства Дженнер-Кардашян не похожа сама на себя — вернее на ту, какой ее привыкли видеть поклонники. Поговаривают даже, что теперь в моду войдут узкие губы и все начнут тоже отказываться от филлеров, пишет Soulpost.ru.