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  • Неужели в моду войдут узкие губы? Отказавшуюся от филлеров Кайли Дженнер не узнать!

Неужели в моду войдут узкие губы? Отказавшуюся от филлеров Кайли Дженнер не узнать!

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Кайли Дженнер

ФОТО: Array / MEGA

Кайли Дженнер, которая заработала состояние в 900 млн долларов как раз благодаря своей косметике, в частности помаде и рекламе на своих пухлых губах, стала неузнаваемой после того, как решила отказаться от инъекций филлеров губы после рождения дочери 5 месяцев назад.

На новых фото, сделанных папарацци, младшая из семейства Дженнер-Кардашян не похожа сама на себя — вернее на ту, какой ее привыкли видеть поклонники. Поговаривают даже, что теперь в моду войдут узкие губы и все начнут тоже отказываться от филлеров, пишет Soulpost.ru.

Кайли Дженнер

ФОТО: Array / MEGA

Вполне возможно, что к натуральному виду Кайли склонил ее бойфренд и отец ребенка рэпер Трэвис Скотт. Ведь ради него она даже оставила на несколько дней дочку и улетела к нему в Европу, где он гастролирует.

Трэвис Скотт

ФОТО: Array / MEGA

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