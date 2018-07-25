Эстонские женщины о совместных родах: сами вставили, сами и доставайте!

Мария (28): «Я за то, чтобы мой муж присутствовал на родах. На первых родах была моя мать, которая меня поддерживала, на вторые придет мой муж, который является мне огромной опорой и поддержкой», пишет Sobranna.ee.

Неле (31): «Конечно вдвоем! Прошлый раз он помогал мне больше, чем акушерка. Да и он сам не хотел бы такое пропустить».

Мерле (33): «Для меня не существует другого варианта! Я не представляю, как бы справилась без него. Он моя поддержка и тот единственный, с которым я себя чувствую комфортно. Я не понимаю, как такой момент не разделить со своим любимым человеком. То чувство, когда мне на грудь положили малыша и то, как мы были счастливы, мы никогда не забудем. И я хочу, чтобы он и на вторые роды пришел».

Кайса (29): «Я пойду рожать с подругой. Причины две: муж слишком слабонервный, а подруга хочет еще раз испытать ощущения от родов. На первых родах муж присутствовал, но он только мешал и раздражал».

Май (25): «Муж пойдет со мной на роды. Первый ребенок. Он вечно говорит, что женщины хотят много детей, а значит, рожать не больно. Вот пусть придет и посмотрит, каково это. Для меня вполне логично присутствие мужа на родах, ведь мы вместе его делали. Если упадет в обморок, дадут нашатырь!»

Ирис (28): «Скорее нет. Два раза рожала одна и могла сосредоточиться только на себе. Роды длились долго, и я не представляю, что еще бы думала о муже в тот момент. Он, конечно, хочет присутствовать, и я ему не запрещу, но надеюсь, что все же останется дома».