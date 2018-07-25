Текила в умеренных дозах поможет похудеть

Эксперты выяснили, что главный компонент текилы – голубая агава – эффективно содействует снижению избыточной массы тела. Этот вид однодольных спаржевых растений, согласно исследованию научных сотрудников Университета Гвадалахары в Мексике, богат соединениями и микроэлементами, повышающими эффективность медпрепаратов в гастроэнтерологии для борьбы с болезнью Крона и колитом. В новой научной работе американские специалисты назвали текилу в умеренных количествах «эликсиром стройности», подтвердив это «звание» рядом экспериментов на лабораторных грызунах, пишет Medikforum.ru.

Диету на основе текилы ученые охарактеризовали как достаточно перспективную, однако предупредили: напиток может нанести урон внутренним органам человеческого организма, а также вызвать стойкое пристрастие к алкоголю. Людям с повышенным риском развития алкозависимости следует подобрать для похудения иную методику.