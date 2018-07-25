Сеанс педикюра едва не закончился ампутацией ноги

Жительница Северной Каролины Трейси Линн Мартинез предупреждает всех любителей педикюра о том, что они могут повторить ее судьбу. Во время сеанса в одном из самых престижных салонов ногтевого сервиса женщина заразилась инфекцией, которая едва не привела к ампутации ноги. На сеанс педикюра в салон Winston Salem Трейси отправилась 22 июня. Поначалу все шло хорошо, однако на следующий день женщина почувствовала тошноту, озноб, а потом и столкнулась с сильной рвотой. Она надеялась, что "переспит" неприятности, но еще через день проснулась с сильнейшим головокружением. Ее нога опухла и увеличилась в размерах в три раза, пишет Medikforum.ru.

Мартинез вызвала скорую помощь, и в больнице врачи диагностировали у нее тяжелейший случай инфекционного воспаления рыхлой клетчатки из-за стрептококковых бактерий. Выяснилось, что инфекция попала в организм из-за использования специальной пилочки для кожи, с помощью которой мастера ногтевого сервиса удаляют грубую кожу с поверхности стопы. Две недели Трейси провела в больнице, пока ее состояние не стабилизировалось. Лишь недавно ее выписали с рецептом на трехмесячный курс лекарств. Женщина также должна носить специальные компрессионные носки. Она настоятельно призывает других людей относиться более осторожно к вроде бы совершенно безвредной процедуре.