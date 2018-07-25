Салон красоты предлагает посетителям «комариный маникюр»

Для этого нужно аккуратно убить комара, а потом использовать его в качестве декора для ногтей. Идея кажется настолько безумной, что даже непонятно, как на нее реагировать. Мнения подписчиков под опубликованным видеоуроком также разделились. Одни отметили оригинальность комариного маникюра, другие были в ужасе от происходящего, пишет Lady.mail.ru.