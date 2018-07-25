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  • Салон красоты предлагает посетителям «комариный маникюр»

Салон красоты предлагает посетителям «комариный маникюр»

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ФОТО: Instagram

Лето без комаров представить невозможно. Но пока одни страдают и придумывают, как избавиться от жужжащих кровососущих, другие используют насекомых в свою пользу. Один из московских маникюрных салонов, известный своими безумными идеями, предложил модницам необычный маникюр в стиле «Парка Юрского периода».

Для этого нужно аккуратно убить комара, а потом использовать его в качестве декора для ногтей. Идея кажется настолько безумной, что даже непонятно, как на нее реагировать. Мнения подписчиков под опубликованным видеоуроком также разделились. Одни отметили оригинальность комариного маникюра, другие были в ужасе от происходящего, пишет Lady.mail.ru.

A post shared by Nail Sunny (@nail_sunny) on

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