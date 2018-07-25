Салон красоты предлагает посетителям «комариный маникюр»
25 июля 2018, 15:21
Лето без комаров представить невозможно. Но пока одни страдают и придумывают, как избавиться от жужжащих кровососущих, другие используют насекомых в свою пользу. Один из московских маникюрных салонов, известный своими безумными идеями, предложил модницам необычный маникюр в стиле «Парка Юрского периода».
Для этого нужно аккуратно убить комара, а потом использовать его в качестве декора для ногтей. Идея кажется настолько безумной, что даже непонятно, как на нее реагировать. Мнения подписчиков под опубликованным видеоуроком также разделились. Одни отметили оригинальность комариного маникюра, другие были в ужасе от происходящего, пишет Lady.mail.ru.