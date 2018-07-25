Персиковое мороженое: идеальный десерт для жаркого лета

Признанные фавориты летних покупок – это фрукты. Мы предлагаем вам разнообразить свое меню с помощью рецепта блюда из персиков.
Персиковое мороженое
Ингредиенты:
2 персика
250 мл молока
7 яичных желтков
100 г сахара
1/2 стакана взбитых сливок
1/2 банки сгущенного молока
3 ч.л. какао-порошка
200 г сливочного масла
ваниль
Рецепт приготовления:
Ставим молоко на огонь и добавляем ваниль, доводим до кипения (но не кипятим).
Четыре желтка взбиваем вместе с сахаром и соединяем с молоком. Получившуюся смесь прогреваем на слабом огне, помешивая ложкой, пока она не приобретет консистенцию густой сметаны. Охлаждаем смесь, добавляем к ней взбитые сливки и очень мелко нарезанные персики, с которых предварительно снимем кожуру. Еще раз тщательно перемешиваем и ставим в морозилку, пишет Segodya.ua.
Тем временем оставшиеся три желтка и сгущенное молоко смешиваем в кастрюльке и ставим на средний огонь, добавляем туда какао-порошок, подогреваем до загустения, при этом непрерывно помешивая. Как только масса станет достаточно густой, снимаем ее с огня и даем остыть.
Пока крем остывает, взбиваем сливочное масло добела. Добавляем к нему остывший крем и взбиваем все вместе около 30 секунд. Подаем мороженое, украсив кремом, по желанию – с целыми кусочками персика и мятой.