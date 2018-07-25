Персиковое мороженое: идеальный десерт для жаркого лета

Персиковое мороженое

Ингредиенты:

2 персика

250 мл молока

7 яичных желтков

100 г сахара

1/2 стакана взбитых сливок

1/2 банки сгущенного молока

3 ч.л. какао-порошка

200 г сливочного масла

ваниль

Рецепт приготовления:

Ставим молоко на огонь и добавляем ваниль, доводим до кипения (но не кипятим).

Четыре желтка взбиваем вместе с сахаром и соединяем с молоком. Получившуюся смесь прогреваем на слабом огне, помешивая ложкой, пока она не приобретет консистенцию густой сметаны. Охлаждаем смесь, добавляем к ней взбитые сливки и очень мелко нарезанные персики, с которых предварительно снимем кожуру. Еще раз тщательно перемешиваем и ставим в морозилку, пишет Segodya.ua.

Тем временем оставшиеся три желтка и сгущенное молоко смешиваем в кастрюльке и ставим на средний огонь, добавляем туда какао-порошок, подогреваем до загустения, при этом непрерывно помешивая. Как только масса станет достаточно густой, снимаем ее с огня и даем остыть.