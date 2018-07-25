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  • «Милая, нам нужно сделать это прямо здесь и сейчас»! Женщина родила в туалете ресторана быстрого питания

«Милая, нам нужно сделать это прямо здесь и сейчас»! Женщина родила в туалете ресторана быстрого питания

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Роды. Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Жительница техасского города Сан-Антонио Фэлон Гриффин родила в туалете популярного ресторана быстрого питания Chick-fil-A. Женщина заглянула в фастфуд по дороге в роддом, куда ехала вместе с мужем и двумя дочерьми.

Как рассказал супруг роженицы Роберт Гриффин, они с женой заранее собрали в машину все необходимое для родов и отправились в больницу. По дороге Фэлон захотела в уборную, и семья остановилась у ресторана. Заведение было закрыто, но сотрудники все же пустили беременную женщину, сообщает Deti.mail.ru.

Пока Роберт отлучился, чтобы передать детей друзьям на время их с Фэлон отсутствия, схватки у его супруги усилились. Когда отец семейства пришел искать жену, менеджер ресторана рассказал ему, что она до сих пор в туалете и кричит.

Роберт мигом бросился к жене и обнаружил, что она рожает. В Facebook мужчина рассказал:

«Я увидел головку нашей дочери и сказал жене: «Милая, нам нужно сделать это прямо здесь и сейчас». После этого я крикнул менеджеру, чтобы он позвонил в 911 и принес все чистые полотенца, которые у них есть. И мы принялись рожать».

Мужчина также рассказал, что когда показались плечи дочери, он заметил, что шея ребенка дважды обернута пуповиной. «Я не хотел пугать жену и просто попросил ее расслабиться на минутку, и мне как-то удалось развязать этот узел», — поделился он.

Скорая приехала лишь спустя 15 минут после того, как третья дочка пары появилась на свет. Прибывшие на вызов медики записали Роберта как врача, принимавшего роды. А местом рождения девочки, которую назвали Грейслин Мэй Вайолет, значится ресторан быстрого питания Chick-fil-A.

Как выяснилось, экстремальные роды прошли 17 июля, и мать с дочкой уже выписались из роддома. На днях же сеть фастфудов предоставила Грейслин пожизненный абонемент на бесплатную еду в своих ресторанах и гарантированную работу по достижении 14 лет.

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