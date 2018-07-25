«Милая, нам нужно сделать это прямо здесь и сейчас»! Женщина родила в туалете ресторана быстрого питания

Как рассказал супруг роженицы Роберт Гриффин, они с женой заранее собрали в машину все необходимое для родов и отправились в больницу. По дороге Фэлон захотела в уборную, и семья остановилась у ресторана. Заведение было закрыто, но сотрудники все же пустили беременную женщину, сообщает Deti.mail.ru.

Пока Роберт отлучился, чтобы передать детей друзьям на время их с Фэлон отсутствия, схватки у его супруги усилились. Когда отец семейства пришел искать жену, менеджер ресторана рассказал ему, что она до сих пор в туалете и кричит.

Роберт мигом бросился к жене и обнаружил, что она рожает. В Facebook мужчина рассказал:

«Я увидел головку нашей дочери и сказал жене: «Милая, нам нужно сделать это прямо здесь и сейчас». После этого я крикнул менеджеру, чтобы он позвонил в 911 и принес все чистые полотенца, которые у них есть. И мы принялись рожать».

Мужчина также рассказал, что когда показались плечи дочери, он заметил, что шея ребенка дважды обернута пуповиной. «Я не хотел пугать жену и просто попросил ее расслабиться на минутку, и мне как-то удалось развязать этот узел», — поделился он.

Скорая приехала лишь спустя 15 минут после того, как третья дочка пары появилась на свет. Прибывшие на вызов медики записали Роберта как врача, принимавшего роды. А местом рождения девочки, которую назвали Грейслин Мэй Вайолет, значится ресторан быстрого питания Chick-fil-A.