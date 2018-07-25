Десять побочных эффектов оральных контрацептивов, о которых молчат гинекологи

На самом деле контрацептивы могут вызывать тяжелые побочные эффекты, о которых врачи предпочитают не говорить. Вот они:

1. Дрожжевая инфекция.

Контрацептивы влияют на баланс гормонов в женском организме, изменяя рН влагалища (кислотность среды). Это их свойство и является причиной возникновения дрожжевой инфекции во влагалище. Кислая среда становится щелочной, которую так "любят" различные микроорганизмы, пишет Lifter.com.ua.

2. Риск тромбозов.

Контрацептивы способствуют сгущению крови и образованию тромбов. Те в свою очередь могут привести к развитию артериальной либо венозной тромбоэмболии. Опасны эти состояния тем, что легочные эмболы заявляют о своем присутствии слишком поздно - человека уже не удается спасти.

3. Боль в груди.

Это совершенно нормальная реакция организма на гормональную перестройку. Как правило, неприятные симптомы проходят через 2–3 месяца приема препаратов. При приеме ОК грудь немного увеличивается в размерах, это также приводит к неприятным ощущениям в области груди.

4. Кровянистые выделения.

Многие пациентки жалуются на появление кровянистых выделений в первые 3 месяца приема оральных контрацептивов. Обычно они связаны со стабилизацией гормонального фона, наличием кистозных образований в яичниках или пропуском в приеме таблеток.

5. Мигрень.

В процессе приема снижается уровень эстрогена, по началу это приводит к появлению мигреней. Но со временем такой побочный эффект исчезает. Организму нужно время, чтобы привыкнуть к изменению гормонального фона.

6. Прибавка в весе.

Прибавка в весе на фоне приема оральных контрацептивов - это в большинстве случаев лишняя жидкость, которую в организме задерживает прогестерон. К сожалению, любые противозачаточные таблетки повышают аппетит, это также отражается на фигуре женщины.

7. Перепады настроения.

И это не самое страшное. Прием оральных контрацептивов может привести к нарушению психики, в частности к приступам страха и депрессии. По мере привыкания к определенному препарату побочные симптомы сглаживаются.

8. Снижение либидо.

Противозачаточные таблетки влияют на уровень тестостерона у женщины - они значительно снижают его уровень. Даже если прекратить прием контрацептивов, половое влечение вернется к вам не сразу, оно будет восстанавливаться очень медленно, а может и вообще никогда не станет таким, как раньше.

9. Тошнота.

Многих женщин после начала приема препаратов беспокоит тошнота, однако это неприятное чувство со временем проходит. Чтобы избежать этого побочного эффекта, рекомендуется принимать медикаменты во время еды.

10. Нарушения зрения.