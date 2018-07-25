Как выбрать хороший и удобный бюстгальтер беременной женщине

Эта статья будет посвящена выбору бюстгальтера как начальному этапу пересмотра гардероба, так как первое, с чего начинаются видимые изменения, – это молочные железы, передает Fabiosa.ru.

1. Сколько времени обычно носят бра для беременных?

Своей окончательной формы в период беременности грудь достигает к концу первого триместра, вот тогда и следует отправляться в отдел белья и искать бюст под ее индивидуальное строение. Не пытайтесь покупать бра "на вырост" и использовать его после появления малыша. После того, как вы родите и начнете кормить, грудь будет то уменьшаться, то увеличиваться. Вы не знаете, сколько молока у вас будет, насколько хорошо ребенок будет его есть. Поэтому вы подбираете бюст исключительно на период беременности.

2. Каким тканям отдать предпочтение?

Обязательно выбирайте бюстгальтер из льна, шелка и хлопка. Все остальные предлагаемые вам ткани не подойдут, так как единственная цель, которую вы должны преследовать, – чтобы грудь дышала и не потела. Следующий фактор – косточки. От них лучше отказаться, т.к. нижняя часть груди будет пережата и, с точки зрения физиологии, примет неправильное положение. Вывод: используйте бюст без косточек.

3. Как выбрать хорошо поддерживающий лифчик?

Чтобы грудь не отвисала и на ней не образовывались растяжки, следует подбирать бюстгальтер с широкими лямочками. Они хорошо зафиксируют молочные железы, равномерно распределяя нагрузку и удерживая их в нужном положении.

4. Как понять, что модель подходит именно мне?

Тщательно подбирайте размер, иначе не избежать натираний, красных пятен и следов от передавливания. Изделие не должно давить, однако ему следует сидеть плотно, прилегая к плечам и обрамляя саму грудь. Если вам сложно самостоятельно сделать выбор, обратитесь на месте к специалисту. Вам замерят обхват грудной клетки и предложат нужную модель.