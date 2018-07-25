«Желейные» ногти - летний бьюти-тренд, который стремительно покоряет Instagram

Так уж повелось, что в социальной сети Instagram быстрее всего появляются новые тренды. Кто-то один выкладывает фото своего эксперимента, другим это нравится, и они начинают повторять, размещают свои фото и так далее. Процесс запущен! И все, спустя месяц по новому тегу можно отыскивать самые яркие примеры трендов. Встречайте - "желейные ногти".
Самый свежий тренд в области маникюра. И неудивительно, ведь выглядит он очень по-летнему! Ключевые особенности этого тренда - яркость, внушительная длина и прозрачность, пишет Fabiosa.ru.
Именно последнее создает эффект "желе". Пластина выглядит пусть и не очень натурально, зато вмиг привлекает внимание ярким цветом и своей оригинальностью.
Самые популярные цвета - кукольно-розовый и красный. Именно они смотрятся наиболее игриво, напоминая сладкий кусочек мармелада или желе.
Но мода быстро эволюционирует, поэтому в сети уже можно найти совершенно разные версии такого маникюра в летнем стиле.
Более того, постепенно даже на длину перестали обращать внимание. Главное - сохранить прозрачность. Именно это ключевая особенность.
А как вам такие ноготки? Кажутся ли они натуральными? Вы бы попробовали такой маникюр? Поделитесь своим мнением в комментариях.