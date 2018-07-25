«Желейные» ногти - летний бьюти-тренд, который стремительно покоряет Instagram

Самый свежий тренд в области маникюра. И неудивительно, ведь выглядит он очень по-летнему! Ключевые особенности этого тренда - яркость, внушительная длина и прозрачность, пишет Fabiosa.ru.

Именно последнее создает эффект "желе". Пластина выглядит пусть и не очень натурально, зато вмиг привлекает внимание ярким цветом и своей оригинальностью.

Самые популярные цвета - кукольно-розовый и красный. Именно они смотрятся наиболее игриво, напоминая сладкий кусочек мармелада или желе.

Но мода быстро эволюционирует, поэтому в сети уже можно найти совершенно разные версии такого маникюра в летнем стиле.

Более того, постепенно даже на длину перестали обращать внимание. Главное - сохранить прозрачность. Именно это ключевая особенность.

А как вам такие ноготки? Кажутся ли они натуральными? Вы бы попробовали такой маникюр? Поделитесь своим мнением в комментариях.

A post shared by Alison Nicole Nail Co💎 (@annailco) on Jul 23, 2018 at 9:21pm PDT

A post shared by ICYNAILSX🖤 (@icynailsx) on Jul 14, 2018 at 3:15pm PDT