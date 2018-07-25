Партнерские роды: за и против присутствия мужа рядом с женой в столь интимный момент

Миф 1. Мужчина в родах только мешает, а может и вовсе упасть в обморок, и мне придется о нем заботиться.

Истина заключается в том, что неподготовленный мужчина действительно может испытывать тревогу и его помощь будет сомнительна, пишет Fabiosa.ru.

Совет: Прежде чем отправиться рожать вместе с мужем, посетите занятие по партнерским родам. Обычно они проводятся на курсах для беременных. На этих занятиях ваш супруг узнает о биомеханизме родов, специальном массаже, дыхании, после чего вы сможете принять совместное решение о том, нужно ли вашей паре быть вместе в этот ответственный момент.

Миф 2. Мой муж не пойдет со мной на роды, потому что он боится вида крови.

Совет. Если вам удастся уговорить мужа посетить занятие по партнерским родам, то там ему расскажут о трех периодах родовой деятельности. В первом у женщины происходят схватки. Этот период самый длительный и может протекать от 2 до 24 и более часов. В это время никаких кровянистых выделений у женщины нет, а вот потребность в заботе, психологической поддержке, легком массаже есть, и очень важно, чтобы рядом с роженицей был человек, способный создать атмосферу покоя и безопасности.

Если для мужчины непереносим вид крови, то он может не присутствовать во время 2 и 3 периода, ожидая в соседней палате. Часто супруги, прошедшие с женой схватки, решаются быть вместе и далее, хотя вы можете договориться и по-другому.

Миф 3. Мужу незачем присутствовать на родах, это сугубо женское дело.

Совет: Пожалуй, именно «присутствовать» ему действительно незачем. У мужчины в родах есть свои функции, которым его научат на подготовительных занятиях. Обычно муж следит за правильным дыханием жены, делает специальный точечный массаж, помогает расслабиться в нужные моменты и т.д. Помощь хорошо подготовленного мужчины нельзя переоценить. Кроме того, психологи заметили, что принимавшие участие в родах представители сильного пола становятся более ответственными отцами и впоследствии проводят больше времени с детьми.

Миф 4. После того, как мужчина побывал на родах, у него снижается сексуальное влечение к жене, и это может спровоцировать развод.

По наблюдениям психологов, в большинстве случаев пары, прошедшие через партнерские роды, имеют более крепкие и длительные браки. Отношения между мужем и женой в таких семьях отличаются теплотой и близостью. Совместные роды сближают пару и делают супругов командой.

Сексуальные проблемы могут возникнуть только в том случае, если супруг не проходил специальную подготовку, не был готов психологически и попал в родильный зал под давлением жены. В такой ситуации мужчина с большой вероятностью испытывает сильный стресс, последствия которого могут негативно повлиять на отношения.