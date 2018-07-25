Худеть не голодая. Девять продуктов, которые съедают жир

Не переживай, мы расскажем тебе, что нужно есть, чтобы оставаться сытой, но не набирать лишний вес. Эти 9 продуктов буквально съедают твой жир, пишет Anton-julia.club.

Яйца

Только учти, что они должны быть вареные. Можно приготовить их вкрутую или сделать яйца пашот — так они получаются очень нежными и сохраняют больше полезных компонентов. Такое блюдо хорошо утоляет голод и не способствует набору веса.

Если ты не любишь яйца на завтрак, включи их в дневное или вечернее меню. В яйцах содержится много необходимых для жизнедеятельности человека витаминов и минералов. Одно яйцо содержит 15 % суточной нормы белка.

Квашеная капуста

Она может служить как дополнением к блюдам, так и отличным перекусом. Обладает интересным свойством: организму требуется гораздо большее энергии, чтобы переварить этот продукт, чем та, что поступит с капустой. В такой капусте присутствует огромное количество клетчатки, она избавляет от запоров, которые часто мучают людей, сидящих на различных диетах.

В квашеной капусте содержится большое количество витамина С, а значит, она поможет избежать простуды. Кроме того, кислая капуста усиливает выработку здоровых клеток в организме, снижает уровень вредного холестерина. Квашеная капуста также содержит антоцианы — антиоксиданты, которые замедляют процесс старения, особенно мозга.

Печеный картофель

У него очень низкая калорийность, печеная картошка полностью усваивается и выводится из организма, не оставляя следов тяжести в желудке. Пектиновые вещества помогают организму избавляться от вредных веществ. Высокое содержание калия в печеном картофеле полезно для мышц — при его недостатке возникают судороги. Кроме того, кожура печеного картофеля улучшает мужскую потенцию.

Печеный картофель с кусочком бекона, свежими овощами или нежирным сыром — отличный вариант завтрака. Также неплохой альтернативой послужит вареный картофель в мундире.

Классический йогурт

Подходит только в том случае, если его жирность составляет не более 2 %. Йогурт содержит кальций, белок и улучшает микрофлору кишечника. Так как йогурт ферментирован, он лучше подходит для людей с непереносимостью лактозы, чем цельное молоко и другие молочные продукты.

Артишок

Этот овощ не содержит ничего вредного или высококалорийного. Он неплохо сочетается как с источниками белка, так и с углеводами. Его регулярное употребление дает естественный контроль за калорийностью пищи. Артишок — превосходный источник клетчатки.

Фасоль

Особенно хорошо для похудения употреблять красную фасоль. Этот простой и недорогой продукт — кладезь легкоусвояемого растительного белка, минералов и витаминов. Но мало кто знает, что она также очень эффективна в деле потери веса. Фасоль, благодаря большому количеству пищевых волокон, улучшает пищеварение и служит профилактикой хронических запоров.

Миндаль

По мнению многих диетологов, секрет успешного похудения – частое и дробное питание на протяжении дня, которое помогает предотвратить переедание вечером. Миндаль со свежими фруктами — лучший перекус, ведь этот орех богат клетчаткой.

Оливки

Этот продукт способствует нормализации работы желудка и контролю над весом. Десять оливок в день или ложка оливкового масла способствуют улучшению усвоения жиров и солей, а также выводят токсины.

Изюм

Этот сухофрукт также прекрасно избавляет от жировых отложений. В качестве дополнения к диете можно приготовить вкусный джем с изюмом. Для этого нужно измельчить 100 г изюма и кураги, 400 г чернослива, 200 г шиповника, добавить мёд и есть смесь по столовой ложке дважды в день.