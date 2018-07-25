Цветные карандаши и фломастеры вызывают рак

Будьте осмотрительны, готовя детей к школе! Карандаши и фломастеры могут содержать в себе токсичные компоненты.
Эксперты немецкого фонда Stiftung Warentest, оценивающего товары и услуги на потребительском рынке, провели экспертизу, позволившую выявить наличие ядовитых веществ в цветных карандашах, фломастерах и чернилах, об этом сообщило издание Der Spiegel. Для исследования были отобраны 35 наборов канцелярских принадлежностей: 17 упаковок цветных карандашей, 12 наборов фломастеров, 6 тюбиков с чернилами, сообщает Medikforum.ru.
Исследование их состава завершилось удручающим вердиктом: данная продукция, как выяснилось, может серьезно угрожать здоровью.
«Каждый третий набор цветных карандашей содержит токсины, потенциально способные вызывать рак. Не отстают от них также фломастеры и чернила», - заявили специалисты после проверки.
Из 17 наборов карандашей только 5 были одобрены исследователями для использования. Поразительно, но самые дорогие наборы, как выяснилось в ходе экспертизы, содержали в себе наибольшее количество токсичных веществ.
В частности, в цветных карандашах было выявлено чрезмерное содержание полициклических ароматических гидрокарбонатов, хорошо известные науке как потенциальные канцерогены. Если учесть, что дети часто любят грызть карандаши, можно легко представить, каким образом токсичные вещества способны проникать в организм.