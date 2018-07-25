Цветные карандаши и фломастеры вызывают рак

Эксперты немецкого фонда Stiftung Warentest, оценивающего товары и услуги на потребительском рынке, провели экспертизу, позволившую выявить наличие ядовитых веществ в цветных карандашах, фломастерах и чернилах, об этом сообщило издание Der Spiegel. Для исследования были отобраны 35 наборов канцелярских принадлежностей: 17 упаковок цветных карандашей, 12 наборов фломастеров, 6 тюбиков с чернилами, сообщает Medikforum.ru.

Исследование их состава завершилось удручающим вердиктом: данная продукция, как выяснилось, может серьезно угрожать здоровью.

«Каждый третий набор цветных карандашей содержит токсины, потенциально способные вызывать рак. Не отстают от них также фломастеры и чернила», - заявили специалисты после проверки.

Из 17 наборов карандашей только 5 были одобрены исследователями для использования. Поразительно, но самые дорогие наборы, как выяснилось в ходе экспертизы, содержали в себе наибольшее количество токсичных веществ.