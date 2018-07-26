Домашняя косметика из огурца: как сделать маску, пилинг и лосьон для лица

Начнем с того, что огурец на 98% состоит из воды, поэтому увлажняет и питает кожу. Кроме того, в его составе есть много полезных минералов и органических кислот.

Сок огурца - основный компонент, который нам понадобится. Ведь именно он освежает и повышает тонус кожи, уменьшая выработку кожного жира.

Еще один приятный бонус - он может осветлять пигментацию!

Огуречная маска

Огуречная маска в домашних условиях очень проста. Достаточно нарезать овощ кружочками и наложить на очищенную кожу. Оставьте на 20 минут и вбейте пальчиками мякоть, которая осталась, пишет Хочу.

Можно натереть огурец на терке. Смешайте его с йогуртом и добавьте чайную ложечку масла - кокосового, оливкового или миндального.

Через 15-20 минут смойте теплой водой. Можете повторять процедуру два-три раза в неделю.

Пилинг из огурца и овсянки

Как еще использовать огурец в косметических целях? Приготовьте пилинг для лица в домашних условиях.

Возьмите немного овсяной крупы (можно сделать в кофемолке) и смешайте с мякотью овоща. После того как смесь настоится, нанесите ее на лицо и оставьте на десять минут.

Вообще всегда смотрите по своим ощущениям. Маска не должна очень сушить и вызывать стянутость.

Лосьон для лица из огурца

Лосьон, или тоник, освежает, питает и немного осветляет кожу лица (выравнивает тон, убирает пигментацию). Основой для такого средства может выступать водка, но

мы возьмем просто кипяченую воду: в один ее стакан и добавьте мякоть одного огурца. Оставьте на ночь и процедите. Храните в холодильнике не более трех дней.