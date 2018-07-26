Хочешь быть Мэрилин Монро на собственной свадьбе? Ищи платье... не поверишь, где!

Вы удивитесь, но это роскошное кружевное свадебное платье, которое практически точь-в точь скопировано с наряда Мэрилин Монро из музыкального фильма 1953 года «Джентльмены предпочитают блондинок» (Gentlemen's Choices for the Blondes), было куплено не в дорогущем бутике, а... на блошином рынке
Невеста Шарлотта увидела это свадебное платье, созданное еще в 1950-х годах, на дешевой распродаже бывших в употреблении вещей.
И хотя они с женихом вполне обеспеченные люди и могли себе позволить заказать любой дизайнерский наряд по такому торжественному случаю, она с первого взгляда влюбилась именно в этоти уже просто не представляла себя ни в каком другом.
Платье, достойное Золушки на королевском балу, стоило невесте всего 30 евро.
«Ранее я уже кое-что приобретала на блошиных рынках, но никогда не думала, что найду там свадебное платье своей мечты.
Однако когда увидела это, мне тут же захотелось почувствовать себя героиней Монро из легендарного фильма», - призналась Шарлотта агентству Caters News.
К слову, костюм жениха обошелся примерно в 700 евро. Вот такая удивительная история о том, как можно найти настоящий клад и сэкономить деньги на свадьбе!